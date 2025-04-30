Этот реактивный ранец создан для того, чтобы сделать погружение в воду более комфортным для владельцев яхт. С его помощью можно исследовать подводный мир в течение 90 минут.

Британский стартап CudaJet разработал реактивный ранец для использования под водой.

Реактивный ранец создан для того, чтобы сделать погружение более комфортным. Фото: CudaJet

Прототип подводного реактивного ранца CudaJet существовал уже давно, но теперь была представлена полностью переработанная версия. Он разработан, чтобы предоставить дайверам большую свободу движений при исследовании подводных ландшафтов.

Каждая отдельная модель 14-килограммового реактивного ранца изготавливается индивидуально на заказ — сначала методом литья под давлением, затем вручную раскрашивается и украшается наклейками.

Для того чтобы CudaJet идеально прилегал к телу, система ремней безопасности снаружи изготовлена из прочной ткани, а внутри — из высококачественного известнякового неопрена. Каркас из углеродного волокна дополнительно укрепляет заднюю часть аппарата. Реактивные ранцы также оснащены контроллерами с прочным цветным дисплеем, который показывает, среди прочего, текущую глубину и уровень заряда батареи.

Максимальная глубина погружения с ранцем составляет 3 метра. Если этот предел превышен, реактивный ранец автоматически отключается и безопасно возвращает дайвера на поверхность воды. Однако в настройках можно отрегулировать безопасную глубину до 40 метров. Максимальное время работы — 90 минут.

Как отмечает портал Electrek, реактивный ранец CudaJet — не единственная модель с полностью электрической силовой установкой, но это особенно роскошный вариант для подводных экспедиций. CudaJet доступен по цене от $34 900 — это делает его не продуктом для широкой публики, а эксклюзивным аксессуаром для очень богатых владельцев яхт.





