Ранее оператор испанской системы поставок электроэнергии REE пришел к выводу, что сбой не был вызван кибератакой. При этом отключение электроэнергии косвенным образом даже затронуло Гренландию.

Премьер-министр Испании Педро Санчес во вторник, 29 апреля, пообещал провести «необходимые реформы», чтобы гарантировать, что сбой в электросети такого масштаба, как в понедельник, больше никогда не повторится. Он отметил, что причиной стало не перепроизводство электроэнергии из возобновляемых источников.







Хотя оператор испанской системы поставок REE ранее пришел к выводу, что сбой не был вызван кибератакой, премьер-министр заявил, что этот вопрос будет прояснен в ходе расследования, которое проведет специальная комиссия во главе с Министерством экологического перехода и при поддержке учреждений, специализирующихся на кибербезопасности.

Верховный суд Испании также объявил о начале расследования «возможного теракта», сообщает Reuters. Агентство подчеркнуло, что Испания никогда ранее не сталкивалась с таким серьезным сбоем в работе сети.

В понедельник в 7 часов утра погас свет на материковой части Испании и в некоторых районах Португалии, а также на юго-западе Франции. К 13.30 в Мадриде и Лиссабоне, в частности, светофоры и метро перестали работать, приостановилось движение железнодорожного транспорта.

Сообщалось также о трудностях в аэропортах. В Португалии отключение электроэнергии нарушило работу некоторых больниц. Электроснабжение было восстановлено только к вечеру.

Проблемы ощутили на себе и жители Гренландии. Во вторник, 29 апреля, местный гренландский оператор связи Tusass сообщил о сбоях в работе спутникового интернета. Вероятной причиной стала потеря связи с инфраструктурой в Испании. В результате самые отдаленные поселения острова оказались отрезанными от мира.







«В настоящее время мы потеряли связь с нашей инфраструктурой (узлом) в Маспаломасе на острове Гран-Канария на Канарских островах. Мы связываемся с поставщиком услуг для решения проблемы», — сообщила телекоммуникационная компания.

Представители оператора подозревают, что отключение может быть связано с масштабным отключением электроэнергии на материковой части Испании. Из-за этого сбоя жители 11 населенных пунктов, включая Иттоккортоормиит, Каанаак и Тасиилак, не имели доступа к телевидению и радио, а также не могли отправлять текстовые сообщения.

Премьер-министр Испании заявил, что страна «преодолела худшие проявления кризиса и движется к полной нормализации жизни».

«Работы по запуску системы продолжались всю ночь, и к 7 утра подача электроэнергии была восстановлена более чем на 99,5 процента», — сказал Санчес.

Испанский оператор электросетей REE заявил во вторник, что компания хочет укрепить энергетические связи с Францией. По данным агентства Reuters, первоначальные оценки указывают на то, что отключение, произошедшее в понедельник в Испании, Португалии и некоторых районах Франции, не было результатом кибератаки.

Эдуардо Прието, директор оператора REE, сообщил на брифинге во вторник, что когда началось отключение электроэнергии и электросистема на юго-западе Испании пострадала от «драматической потери мощности», дестабилизация привела к ее отключению от французской сети, а затем вся испанская система рухнула. По словам Прието, пока еще слишком рано оценивать, началось ли первоначальное снижение мощностей по производству энергии с солнечных электростанций.

Глава REE оценил, что расширение сетей, соединяющих Испанию с Францией, позволит повысить стабильность испанской энергосистемы, и объявил о расширении новых подключений.