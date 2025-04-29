Истребитель F/A-18E Super Hornet просто упал за борт во время операции в Красном море.

Военно-морские силы США потеряли истребитель во время операции в Красном море. Но не потому, что его сбили вражеские силы. Истребитель F/A-18E Super Hornet соскользнул с палубы авианосца в море и затонул.

Фото: ВМС СШАВо время аварии истребитель стоимостью 60 миллионов долларов находился на ангарной палубе, его буксировал тягач. Транспортное средство также оказалось за бортом авианосца USS Harry S. Truman. Один моряк получил незначительные ранения.

Первоначально ВМС США не разглашали никаких подробностей об инциденте. В ответ на многочисленные запросы журналистов Министерство обороны наконец опубликовало дополнительные подробности.

Авианосец USS Harry S. Truman участвует в боевых действиях в Красном море. По данным ряда СМИ, авианосцу пришлось уклоняться от огня противника, после чего он предпринял соответствующий маневр. В этом случае корабль на большой скорости совершает резкий поворот, в результате чего наклоняется в сторону.

Вполне возможно, что F/A-18E Super Hornet и буксир из-за этого крена соскользнули и в конечном итоге оказались за бортом. В любом случае, по факту инцидента ведется расследование. Однако, вероятно, пройдет еще много времени, прежде чем окончательный отчет будет готов. Бывает, что такие расследования занимают больше года.