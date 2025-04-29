Масштабное отключение электроэнергии в Испании и Португалии в понедельник привело к сбоям сети.

В понедельник днем, 28 апреля, в Испании и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии, причины которого до сих пор неясны. Несмотря на то, что в настоящее время электроснабжение восстановлено, ряд проблем все еще сохраняется.







По данным BBC, премьер-министр Педро Санчес призвал испанцев «ответственно» пользоваться своими мобильными телефонами и сократить звонки и другие услуги связи до минимума, чтобы стабилизировать работу сети. Эта рекомендация действует до тех пор, пока все проблемы не будут устранены. Экстренные службы предупреждают, что звонить на номер помощи следует только в случае крайней необходимости.

Как сообщает El País, отключение электроэнергии затронуло всю мобильную сеть Испании. Иногда звонки просто не проходили. Такие сервисы, как WhatsApp, в некоторых случаях все еще работали, но лишь на очень маленькой скорости. Некоторые пользователи не могли отправлять и получать сообщения. Пользователи таких платформ, как X, сообщили, что площадки не доступны.

Проблемы в испанской мобильной сети к утру 29 апреля вряд ли еще полностью решены. Однако сетевые операторы, такие как Telefónica и Masorange, прилагают все усилия для восстановления своих услуг.

Причины отключения электроэнергии пока неясны. Слухи о том, что за этим стоит хакерская атака, пока не подтвердились. Точные причины в настоящее время еще выясняются. Однако, по словам председателя Совета ЕС Антониу Кошты, на данный момент никаких доказательств хакерской атаки нет.





