Издание Guardian ссылается на базирующийся в Вашингтоне аналитический центр Центр стратегических и международных исследований. Минобороны России пока не прокомментировало данную информацию.

Несколько лет назад Россия вывела на орбиту новый спутник «Космос-2553», который, по утверждениям США, с тех пор служит платформой для испытаний ядерного спутникового оружия в космосе. Однако по данным «Роскосмоса», спутник оснащен «разрабатываемыми бортовыми приборами и системами для их отработки в условиях воздействия радиации и тяжелых заряженных частиц», то есть служит исключительно исследовательским целям. В любом случае, американские аналитики сообщают, что «Космос-2553», скорее всего, уже не функционирует.

Фото: НАСА

По словам американских аналитиков, секретный российский спутник начал вести себя необычным образом, «бесконтрольно вращаться». Это подтвердили данные LeoLabs, полученные с помощью доплеровских радиолокационных наблюдений и оптических данных Slingshot Aerospace. За последний год у спутника «Космос-2553» были периоды, когда он, казалось, двигался неконтролируемо.

Проблемы впервые были замечены еще в ноябре 2024 года, когда данные показали, что аппарат вращался таким образом, как будто был неисправен.

«Наблюдения убедительно свидетельствуют о том, что спутник больше не функционирует», — заявил базирующийся в Вашингтоне аналитический центр Центр стратегических и международных исследований (CSIS).

Об этом пишет издание Guardian 26 апреля. Минобороны России пока не прокомментировало данную информацию.

Спутник находится на орбите на высоте около 2000 км над Землей. Следует подчеркнуть, что «Космос-2553» не несет ядерной боевой нагрузки, а лишь неядерные элементы российской системы вооружения.

В прошлом году спутник стал предметом обвинений США в том, что Россия достигла значительного прогресса в разработке ядерного оружия, способного уничтожить целые спутниковые сети. В середине февраля 2024 года председатель Комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер предупредил о «серьёзной угрозе национальной безопасности» страны и потребовал от президента США Джо Байдена рассекретить всю информацию по этому вопросу.

Вскоре после этого Белый дом объявил, что Россия развертывает «тревожные» противоспутниковые возможности, но отметил, что оружие еще не развернуто и, следовательно, не представляет реальной угрозы. Россия отрицает, что разрабатывает такое оружие, и заявляет, что «Космос-2553» предназначен только для исследовательских целей. Однако, по словам представителя Космического командования США (SPACECOM), «это не соответствует характеристикам спутника».

Космические силы США заявили, что им известно об активности спутника «Космос 2553». Однако предоставить более подробную информацию отказались. Это вопрос национальной безопасности, поэтому неудивительно, что при раскрытии информации по этому вопросу общественности власти проявляют осторожность.

Последние события показали международному сообществу, что спутники и получаемые ими данные являются ключевым фактором во время конфликтов. В настоящее время космос играет чрезвычайно важную роль в проведении военных операций, поэтому системы на орбите все чаще становятся объектами атак.

Еще в 2019 году НАТО признало космос пятым измерением вооруженной борьбы, поэтому многие страны приняли решение о наращивании потенциала своих вооруженных сил для проведения операций в этом пространстве. Однако некоторые государственные структуры разрабатывают космическое оружие, последствия применения которого будут крайне серьезными как для космических объектов, так и для инфраструктуры, размещенной на поверхности Земли.





