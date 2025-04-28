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kosmos_news
Банк Standard Chartered: биткоин вырастет до $120 000 в IV квартале 2025 года
Прогнозируется рост до $120 000 в IV квартале

Очередное ралли биткоина неизбежно, прогнозирует крупнейший банк Standard Chartered. Банковский гигант предсказывает цену биткоина в 120 000 долларов уже в четвертом квартале 2025 года. Ожидается, что к концу года криптовалюта может даже преодолеть отметку в 200 000 долларов. Напомним, по состоянию на 28 апреля за 1 BTC дают около $93 800.

Джеффри Кендрик, руководитель отдела исследований цифровых активов в Standard Chartered, называет несколько причин этого развития сценария. Например, крупные инвесторы все чаще отказываются от традиционных финансовых инвестиций в США и ищут спасения в биткоине. Так называемая премия за риск по государственным облигациям США выросла до самого высокого уровня за последние двенадцать лет.

Кендрик видит светлое будущее биткоина — и не только в краткосрочной перспективе. Он ожидает "жаркого криптовалютного лета".

Растущий спрос со стороны учреждений, новые требования к раскрытию информации об инвестициях в ETF в мае и возможные новые правила регулирования стейблкоинов в США могут дать биткоину мощный импульс. Его призыв к инвесторам очевиден: "Сейчас самое время покупать биткоины".

Кендрик также уделил внимание другим основным криптовалютам. Он ожидает, что к 2029 году цена Avalanche (AVAX) составит 250 долларов. Для Ripple (XRP) он видит ценовую цель в 12,50 долларов к 2028 году. Для Ethereum (ETH) Кендрик ставит цель в 4000 долларов к концу 2025 года.

По словам Кендрика, инвесторам не стоит больше колебаться — лучшие возможности часто возникают именно тогда, когда широкая общественность все еще ждет подходящего момента. Пока неизвестно, действительно ли BTC и другие монеты так вырастут в цене. Однако если прогноз Standard Chartered верен, то 2025 год может стать историческим для криптоинвесторов.


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#биткоин #цена биткоина #standard chartered #прогнозы о рынке криптовалют
Источник: theblock.co
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