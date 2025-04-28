Дело в том, что крупнейший акционер NIS - «Газпром», а значит, это решение благоприятно скажется на России.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что по его просьбе США в третий раз отложили санкции против крупнейшей сербской нефтяной компании NIS еще на два месяца. Причиной санкций стала чрезмерная доля «Газпрома» в акциях компании.



«Хорошие новости для граждан Сербии. Нам удалось добиться очередного освобождения от санкций для NIS (Serbian Oil Industry), на этот раз на два месяца, до 27 июля. Я благодарю наших американских партнеров за понимание позиции Белграда», — написал Вучич в своем аккаунте в соцсети.

В пятницу, 25 апреля, правительство Сербии направило в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США письмо с просьбой о продлении специальной лицензии, которая отсрочит введение санкций против NIS после 28 апреля. Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович пояснила, что властям США было предложено продлить лицензию как минимум на 90 дней.

Она подчеркнула, что Белград уже четыре месяца ведет интенсивную дипломатическую кампанию по этому вопросу и что две предыдущие задержки с введением санкций свидетельствуют о том, что Вашингтон «понимает позицию Сербии». Президент Вучич, который отправится в Москву на майские празднования «Дня Победы», объявил, что, среди прочего, проведет в России переговоры с Владимиром Путиным. о положении сербской нефтяной промышленности.

В январе Белый дом объявил о пакете санкций против крупнейших российских нефтяных компаний и энергетического сектора. В их число вошли две крупнейшие нефтяные компании — «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз».

В список также вошли NIS, контрольный пакет акций которой с 2008 года принадлежит «Газпрому», и «Газпром нефть», нефтяное дочернее предприятие «Газпрома», которому принадлежит около 96 процентов его акций. По данным Центрального реестра ценных бумаг Сербии, на тот момент «Газпром нефти» принадлежало 50 процентов акций NIS, Республике Сербии — 29,87 процента, «Газпрому» — 6,15 процента. Остальные акции принадлежат гражданам, нынешним и бывшим сотрудникам и другим миноритарным акционерам.

«США требуют полного вывода российского капитала из NIS. Россияне должны выйти из компании», — заявил Вучич в январе, комментируя объявление о санкциях.

Вашингтон решил ввести ограничения до вступления в должность президента США Дональда Трампа. По данным, обнародованным Белградской фондовой биржей BELEX, в феврале «Газпром нефть» сократила свою долю в NIS с 50 до 44,85 процента. В то же время «Газпром» увеличил свою долю с 6,15 до 11,3 процента.