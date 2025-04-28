Смартфон может проецировать видео на стены и имеет достаточно памяти для хранения фильмов.

Китайский производитель Unihertz представил новый смартфон, оснащённый встроенным проектором. Tank 4 Pro, идеально подходит для просмотра фильмов во время отдыха и путешествий. Например, пользователь может транслировать видео на стену палатки во время летнего кемпинга.

В телефоне есть встроенный проектор. Фото: Unihertz

Однако яркость встроенного проектора при 100 люменах очень низкая, поэтому устройство вряд ли подойдет для качественного показа видео (как в домашнем кинотеатре). Разрешение — 1280 x 720 пикселей. На передней панели Tank 4 Pro расположен 6,73-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1440 x 2200 пикселей.

В основе китайского смартфона лежит чип MediaTek Dimensity 8300-Ultra. Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ, а встроенной — 512 ГБ. Если этого недостаточно, можно расширить память с помощью дополнительной карты microSD, которую следует вставить в те же слоты, что и SIM-карты. Всего для этого доступно 3 слота.

Фото: Unihertz

Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 11 600 мАч, который весит 530 г и имеет размеры 87 x 147,9 x 22,5 мм, что значительно больше, чем у обычного аккумулятора смартфона. Устройство также оснащено камерой ночного видения и крупным светодиодом.

Это не первый смартфон-проектор от Unihertz. Производитель уже выпустил на рынок несколько моделей этой серии. Сколько будет стоить Tank 4 Pro и когда он поступит в продажу, пока неизвестно.