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kosmos_news
Unihertz представила смартфон Tank 4 Pro с проектором и аккумулятор на 11 600 мАч
Смартфон может проецировать видео на стены и имеет достаточно памяти для хранения фильмов.

Китайский производитель Unihertz представил новый смартфон, оснащённый встроенным проектором. Tank 4 Pro, идеально подходит для просмотра фильмов во время отдыха и путешествий. Например, пользователь может транслировать видео на стену палатки во время летнего кемпинга.
В телефоне есть встроенный проектор. Фото: Unihertz
Однако яркость встроенного проектора при 100 люменах очень низкая, поэтому устройство вряд ли подойдет для качественного показа видео (как в домашнем кинотеатре). Разрешение — 1280 x 720 пикселей. На передней панели Tank 4 Pro расположен 6,73-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1440 x 2200 пикселей.

В основе китайского смартфона лежит чип MediaTek Dimensity 8300-Ultra. Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ, а встроенной — 512 ГБ. Если этого недостаточно, можно расширить память с помощью дополнительной карты microSD, которую следует вставить в те же слоты, что и SIM-карты. Всего для этого доступно 3 слота.
Фото: Unihertz
Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 11 600 мАч, который весит 530 г и имеет размеры 87 x 147,9 x 22,5 мм, что значительно больше, чем у обычного аккумулятора смартфона. Устройство также оснащено камерой ночного видения и крупным светодиодом.

Это не первый смартфон-проектор от Unihertz. Производитель уже выпустил на рынок несколько моделей этой серии. Сколько будет стоить Tank 4 Pro и когда он поступит в продажу, пока неизвестно.

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#смартфон #проектор #tank 4 pro
Источник: devicespecifications.com
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Ненавижу Bernigan'a
22:28
хахахаха чего у тебя трудится.ты за свет заплатить не мог с 3080.ты конченый фейкомет.выкладывал тут из инета чужие фотки.ты же клешнепалый нищеброд из апшеры
14 лучших недорогих видеокарт для геймеров, которые играют на ПК нерегулярно — новые и с Авито
Маэстро
22:27
ухахахах угононись ртх)) сразу видно что ты через кастыли на древней карте чё то ставишь. 3080 , ахахах ты хочешь чтоб на этой затычке длсс 4 работал? наивный малый. и поповоду моих карт RTX....да та...
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Ненавижу Bernigan'a
22:25
у этого клоуна 1650.у него была 3080 но он ее пропил.Это же так называемый шешун -местное отребье,он чужой акк скопировал и теперь под ним пишет.живет он в курятнике.причем в прямом смысле.старайтесь ...
14 лучших недорогих видеокарт для геймеров, которые играют на ПК нерегулярно — новые и с Авито
Ненавижу Bernigan'a
22:25
и это -ты дурачек,впрочем все и так знали
14 лучших недорогих видеокарт для геймеров, которые играют на ПК нерегулярно — новые и с Авито
Maksya
22:24
Не плачь только, я уточнил что для пк она новая, а то что длсс 4 включен принудительно через панель инвидиа и в начале видоса это показано, не видно походу. Ибо на версии ниже там вообще мясо. Так так...
14 лучших недорогих видеокарт для геймеров, которые играют на ПК нерегулярно — новые и с Авито
[Zero]
22:23
Все в статье расписано. Несмотря на 8 линий, разница между 4 и 3 версией PCIe в случае RX 7600 несколько FPS. И альтернативные PCIe 3.0 SSD тоже в соответствующем пункте предложены.
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Апрель)
Waramagedon
22:22
100 и 95 фпс - по факту особо без разницы
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Апрель)
Waramagedon
22:21
Она жрёт только когда играешь, а играешь меньше всего по времени использования, в основном у народа интернетик.
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Апрель)
Waramagedon
22:19
По факту - разницы нет практически, она глазу незаметна на средних конфигурациях
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Апрель)
Маэстро
22:18
уахахахха новая игра говорит )))))))))) чел этой игре 5 лет. это порт с сони понимаешь или это для тебя тяжело. неплохо ты обосрался не снимая штанов. и это... она не подеживает dlss 4 . не плач тол...
14 лучших недорогих видеокарт для геймеров, которые играют на ПК нерегулярно — новые и с Авито
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