Во время рейса из Лос-Анджелеса в Мюнхен самолет авиакомпании Lufthansa был вынужден совершить промежуточную посадку из соображений безопасности.

Когда самолет Airbus A380 авиакомпании Lufthansa уже находился над Канадой по пути из Лос-Анджелеса в Мюнхен, экипажу пришлось столкнуться с необычным инцидентом. После 3 часов полета iPad застрял в кресле бизнес-класса, и его не удавалось вытащить.



Попытки достать планшет привели к заметной деформации гаджета. Экипаж самолета решил не рисковать и совершить незапланированную посадку. Самолет с 461 пассажиром на борту развернулся и приземлился в Бостоне спустя в общей сложности 6 часов полета.

Рейс LH453 23 апреля 2025 г. Скриншот: Flightradar24

На земле технические специалисты смогли извлечь iPad из кресла. После этого самолет, следовавший рейсом LH453, смог продолжить полет. Самолет приземлился в аэропорту назначения в Мюнхене с задержкой более трех часов.

Это может показаться странным, но электронные устройства, застрявшие в пассажирских креслах, представляют собой один из самых больших рисков во время авиаперелетов. Некоторые авиакомпании даже соответствующим образом изменили свои правила безопасности.

Соответственно, пассажирам ни при каких обстоятельствах не следует регулировать положение своих сидений, если, например, смартфон или планшет застрял в механизме сиденья. Существует риск деформации или изгиба устройств. Это может привести к повреждению аккумулятора.

В самом худшем случае это может привести к так называемому тепловому разгону — химической реакции, во время которой поврежденные батареи воспламеняются и выделяют много дыма. Такой инцидент в салоне самолета может иметь серьезные последствия.