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kosmos_news
Южная Корея использует старую угольную шахту в качестве испытательного полигона для лунных миссий
Корейский институт геологических наук и минеральных ресурсов (KIGAM) провел демонстрацию возможностей луноходов в сложных условиях. На это событие обратил внимание портал Space24.

В рамках испытаний Корейский институт геологических наук и минеральных ресурсов разместил на угольной шахте Хамтхэ прототипы луноходов, оснащенных автономными навигационными системами. По словам ученых, это место во многом воспроизводит условия на поверхности Луны. Имеющаяся информация позволяет предположить, что луноходы были также оснащены другими технологиями, которые могли бы найти применение в добыче полезных ископаемых в космосе.
Фото: НАСА
Результаты испытаний оказались весьма удовлетворительными для южнокорейских ученых. Луноходы продемонстрировали мобильность на сложной местности, включая возможность сбора проб и дистанционного зондирования. Однако стоит отметить, что это только начало подобных испытаний. Правительство Южной Кореи поддерживает ученых из KIGAM в их плане превратить шахту в комплекс для испытания космических технологий.

Руководитель института KIGAM Ким Кён Чжа подчеркнул, что развитие таких возможностей и технологий исследования космоса имеет решающее значение для Кореи, чтобы конкурировать в глобальной космической гонке, в том числе за ресурсы. 

«Это требует мобилизации национальных возможностей посредством сотрудничества между несколькими институтами. Этого не может достичь ни один исследователь или институт в одиночку», - подчеркнул Ким Кён Чжа.

Выбор заброшенной угольной шахты в Хамтхэ неслучаен. Объект расположена в Тхэбеке. Это самый высокогорный город в Южной Корее. Стоит отметить, что уголь, некогда добывавшийся в Тхэбэке, способствовал индустриализации Кореи в 1960-х годах.

25 февраля этого года Южная Корея одобрила стратегические планы национального космического агентства (KASA) по развитию космического сектора страны. На заседании Национального космического совета обсуждались флагманские проекты в рамках новой стратегии. Они касаются, в частности, разработки многоразовых пусковых систем, систем орбитального наблюдения и навигации, научных миссий и исследования Луны.

Новая национальная стратегия развития космических возможностей страны направлена на то, чтобы Южная Корея вошла в пятерку крупнейших космических держав мира. В настоящее время в этом отношении державами считаются Россия, США, Китай и Индия. Правительство Южной Кореи уже много лет планирует присоединиться к этой группе, и новая стратегия призвана помочь в достижении этой цели.

В рамках исследования Луны Южная Корея поставила цель запустить лунный модуль к 2032 году. Миссия будет запущена на борту ракеты KSLV-III, которая в данном случае будет одноразовой. Это будет не первая лунная миссия Южной Кореи. Корейский лунный орбитальный аппарат Pathfinder (KPLO) «Данури» уже много лет находится на орбите Луны и собирает ценные данные о естественном спутнике Земли.

Стоит также отметить, что Южная Корея недавно приняла решение об увеличении финансирования развития космического потенциала страны. Ранее в этом году KASA объявила, что выделит более 560 миллионов долларов на исследования и разработки в этой области. Это на 43 процента больше, чем в прошлом году.

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#технологии #космос #южная корея #луна #лунные миссии
Источник: space24.pl
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