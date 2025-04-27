Компания Boeing отчиталась о сокращении расходов на программу перспективного пилотируемого космического корабля Starliner.

По сообщениям американских СМИ со ссылкой на генерального директора Boeing, программа пилотируемого космического корабля CST-100 Starliner зашла в тупик из-за финансовых проблем. В данный момент компания работает над устранением неисправностей корабля перед следующим рейсом.

Фото: Boeing

Новую информацию о финансовом состоянии программы Starliner представила президент и генеральный директор Boeing Келли Ортберг в ходе конференции 23 апреля. Согласно информации, предоставленной Spacenews.com, компания добилась прогресса в финансовом управлении и сокращении убытков в первом квартале. Ортберг добавила, что не исключает дополнительных расходов в будущем.

Boeing избежал дополнительных убытков в первом квартале 2025 года, что является хорошим признаком, особенно после провальных запусков. В феврале 2025 года СМИ опубликовали отчет о расходах, понесенных Boeing за весь период реализации программы создания космических аппаратов.

В 2024 году эта цифра достигла 523 миллионов долларов, что стало крупнейшим годовым убытком для проекта по созданию космического корабля. Ресурс SpacePolicyOnline.com сообщил, что в июле 2024 года он получил подтверждение от Boeing о том, что убытки в ходе реализации программы достигли 1,6 миллиарда долларов.

В 2014 году американская компания получила от НАСА контракт на сумму 4,2 млрд долларов на разработку коммерческой космической транспортной системы. Контракт предполагает фиксированную сумму для подрядчика, которая не будет подлежать каким-либо корректировкам в будущем.

Капсула Starliner была разработана в рамках государственно-частного партнерства Boeing и НАСА. Помимо использования астронавтами космического агентства для регулярных миссий, космический корабль также должен был предлагать другим организациям различные транспортные услуги. Однако этого не произошло, и Starliner приобрел репутацию опасной и дорогой игрушки.

В июне 2024 года космический корабль совершил свой первый пилотируемый полет, и во время миссии произошла утечка гелия, а 5 из 28 двигателей вышли из строя.

В конечном итоге два из них были запущены, и двое астронавтов на борту достигли Международной космической станции. Первоначально предполагалось, что они пробудут в космосе всего несколько дней, но их миссия была продлена до 286 дней. Астронавты вернулись на Землю 18 марта.

Компания Boeing в сотрудничестве с НАСА планирует провести еще один испытательный полет космического корабля перед его полным развертыванием в составе ротационных миссий на МКС. Пока не решено, будет ли на борту Starliner экипаж.