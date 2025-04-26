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kosmos_news
Моделирование показало, что британская ПВО будет подавлена ​​возможной российской ракетной атакой
Важные военные базы Великобритании находятся под угрозой, заявил коммодор авиации Блайт Кроуфорд. Ну а представитель Министерства обороны Великобритании дал другую оценку результатам этого моделирования.

В Великобритании недавно с помощью системы «Гладиатор» (Gladiator) было проведено моделирование, основанное на параметрах типичной российской ракетной атаки. Идея состояла в том, чтобы проверить, будет ли британская противовоздушная оборона достаточно эффективной в такой ситуации.
Sky Sabre, британский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) малой дальности
Однако, по словам коммодора авиации Блайта Кроуфорда, бывшего командующего Королевских военно-воздушных сил, результаты «не показали радужной картины». Именно это он и заявил на конференции Королевского объединенного института оборонных исследований 24 апреля.

В ходе симуляции военные «использовали данные и параметры», основанные на ракетных ударах России, «чтобы смоделировать возможную российскую воздушную атаку на Великобританию», объяснил Кроуфорд.

Воздержавшись от подробностей, он пояснил, что эта симуляция, названная «Night 1 of Ukraine», показала, что британская противовоздушная оборона, «находящаяся под большим напряжением», может быть «сломлена» в определенных местах и что, следовательно, Соединенное Королевство не является неуязвимым.

«Эта симуляция стала жестоким уроком. В течение многих лет мы чувствовали себя в безопасности на западе Европы, полагая, что остальная часть континента стоит между нами и противником», — сказал британский офицер.

Однако, по его словам, события последних лет «заставили ВВС отреагировать и провести некоторую работу, чтобы выяснить, как военные будут решать подобную проблему, если Великобритания столкнется с похожим сценарием».

При этом нынешняя ситуация не имеет ничего общего с ситуацией 24 февраля 2022 года, поскольку арсенал российских войск претерпел изменения, в частности, появились рои беспилотников-«камикадзе» типа «Герань-2». Что, очевидно, усложняет ситуацию.

«За последние три года ситуация значительно усложнилась не только с точки зрения типов систем, которым нам нужно уметь противостоять, но и с точки зрения их количества», — признал коммандор авиации Кроуфорд.

По его словам, «в последние десятилетия в Великобритании сосредоточились на безопасности гарнизонов и предполагали, что смогут безопасно действовать с баз», поскольку большинство конфликтов, которые вели британцы, проходили за рубежом. 

«Мы должны пересмотреть эту стратегию и предположить, что отныне наши базы также находятся под угрозой», — заключил Кроуфорд.

Однако, как сообщает Newsweek, представитель Министерства обороны Великобритании дал другую оценку результатам этого моделирования. По его словам, Великобритания «полностью готова защищаться от любой угрозы вместе с союзниками по НАТО», и «вооруженные силы оснащены передовыми возможностями многоуровневого подхода к противовоздушной и противоракетной обороне». 

Напомним, что британская противовоздушная оборона основана на силах быстрого реагирования, вооруженных истребителями Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании, наземной мобильной системе ПВО средней дальности Sky Sabre, эксплуатируемой британской армией, и наземных средствах поражения целей Королевского флота (через системы Sea Ceptor и Sea Viper).

В 2022 году Министерство обороны запустило программу наземной противовоздушной обороны (Land GBAD) для разработки полностью интегрированной системы противовоздушной обороны, способной действовать во всех средах (в воздухе, на море и на суше).

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#россия #военная техника #ракеты #великобритания #пво
Источник: newsweek.com
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