Ранее соединения серы на экзопланете K2-18b были интерпретированы как возможные доказательства существования жизни.

Несколько дней назад открытие соединений серы на экзопланете K2-18b вызвало настоящий переполох в научном сообществе. По словам исследовательской группы из Кембриджского университета, опубликовавшей исследование на эту тему в журнале «The Astrophysical Journal Letters», это самое убедительное доказательство существования внеземной жизни на сегодняшний день.

Художественное представление планеты K2-18bОднако независимый анализ Джейка Тейлора из Оксфордского университета ставит под сомнение такую интерпретацию. Тейлор проанализировал опубликованные данные, используя простые статистические методы, и не обнаружил существенных спектральных особенностей в 5 из 6 тестов, которые бы явно указывали на присутствие таких молекул, как диметилсульфид (ДМС) или диметилдисульфид (ДМДС). Об этом сообщает The New Scientist.

Поэтому Тейлор полагает, что в настоящее время нет убедительных доказательств наличия ДМС или других особых молекул в атмосфере K2-18b. По его мнению, необычные измерения могли быть просто статистическими колебаниями, то есть совпадением.

Однако Никку Мадхусудхан, соавтор оригинального исследования, с этим не согласен. Он утверждает, что его собственные модели действительно обеспечивают статистическую значимость (оценка того, происходит ли событие в результате случайности).

В то же время он признает, что для подтверждения результатов необходимы дальнейшие наблюдения. Текущий уровень статистической достоверности составляет 3,4 сигма (сигмой (σ) в статистическом анализе обозначают стандартное отклонение). В науке этого достаточно как весомого признака, но еще не для окончательного доказательства.

Но даже если измерения подтвердятся, присутствие веществ не является верным признаком жизни. Полученные данные также могут быть объяснены другими, ранее неизвестными химическими или геологическими процессами. Мадхусудхан говорит, что могут существовать процессы, о которых мы пока не знаем, но которые также могли бы приводить к образованию этих молекул.