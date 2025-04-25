Речь идет о панелях, произведенных с использованием принудительного труда. Казначейство считает, что сокращение потребления энергии в Великобритании и финансирование перехода на зеленую экономику находятся под угрозой.

Британская компания GB Energy не сможет импортировать солнечные батареи из Китая, произведенные с использованием принудительного труда. Министр энергетической безопасности Эд Милибэнд должен представить поправку к закону по этому вопросу.



«GB Energy должна будет обеспечить, чтобы "рабство и торговля людьми не имели место" на любом этапе ее цепочки поставок», - цитирует министра Financial Times.

Существуют опасения, что солнечные батареи, приобретенные компанией, могли содержать полисиликон (химический солнцезащитный фильтр), произведенный в Синьцзяне, в котором нарушаются права уйгурской диаспоры.

Согласно закону от 2015 года, крупные компании в настоящее время должны публиковать ежегодные отчеты о прозрачности цепочек поставок. В документах они указывают шаги, которые предприняли, чтобы гарантировать, что производство поставляемой продукции происходит без применения принудительного труда.

Тем не менее, некоторые эксперты скептически относятся к тому, сможет ли GB Energy получить достаточное количество солнечных батарей без использования материалов, поставляемых из Синьцзяня, сообщила Financial Times.

Как подчеркнула британская ежедневная газета, новый запрет применяется только к GB Energy, а не операторам частного сектора, строящим свои собственные солнечные фермы в Великобритании.

Основная задача GB Energy состоит в том, чтобы инвестировать в новейшие возобновляемые технологии, такие как морские ветряные электростанции, вместо того чтобы инвестировать деньги в устоявшиеся, дешевые энергетические системы, такие как солнечные фермы.