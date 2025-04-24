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kosmos_news
В США подтвердили планы по возобновлению работы закрытой в 2022 году АЭС "Палисейдс"
Это вопрос «американского доминирования» в ядерной энергетике, считает администрация Трампа. АЭС "Палисейдс" расположена вдоль озера Мичиган, была введена в эксплуатацию в 1971 году.

Министерство энергетики США объявило о выделении еще 46 миллионов долларов из общего кредита в размере 1,52 миллиарда долларов на возобновление работы атомной электростанции "Палисейдс" в Мичигане. Перезапуск АЭС считается уникальным событием в истории США, а для администрации Дональда Трампа это также вопрос «американского доминирования» в ядерной энергетике.
АЭС "Палисейдс". Фото: Комиссия по ядерному регулированию/Wikimedia Commons
В марте прошлого года Министерство энергетики США (DOE) выделило компании Holtec финансовую поддержку в размере 1,5 млрд долларов (в качестве кредита) на реконструкцию и возобновление работы закрытой электростанции "Палисейдс". Энергоблок будет вновь введен в эксплуатацию к концу 2025 года.

АЭС "Палисейдс" начала коммерческую эксплуатацию в 1971 году и вырабатывала электроэнергию до мая 2022 года. Это АЭС с водо-водяным ядерным реактором мощностью 805 МВт. Попытки вновь открыть АЭС ведутся с 2023 года — они начались всего через год после закрытия.

Сумма в 46 миллионов долларов является вторым траншем, произведенным администрацией президента Дональда Трампа для возобновлении работы АЭС "Палисейдс", после предыдущего платежа в прошлом месяце и третьим с момента президентства Джо Байдена. По данным Reuters, на данный момент на эти цели выделено более 151 миллиона долларов.

В заявлении Криса Райта, министра энергетики, говорится о «возрождении ядерной энергетики» в США. 

С помощью таких проектов, как атомная электростанция "Палисейдс", Министерство энергетики работает над тем, чтобы ядерный ренессанс Америки состоялся как можно скорее.
Крис Райт, министр энергетики США

По данным Министерства энергетики США, такие инициативы, как попытка возродить АЭС "Палисейдс", также «выводят на новый уровень американское доминирование в ядерной энергетике», поскольку правительство США стремится предоставить своим гражданам доступ к «надежной, доступной и недорогой» энергии.

В отличие от многих других вопросов, ядерная энергетика не является предметом спора в Соединенных Штатах. Многие политики как республиканской, так и демократической партии поддерживают ядерную энергетику, поскольку спрос на электроэнергию в стране растет впервые за два десятилетия. Это связано с быстрым развитием искусственного интеллекта и криптовалютной индустрии, а также производством электромобилей.

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#сша #аэс #ядерная энергетика #атомная электростанция
Источник: energetyka24.com
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