Запущенный президентом США Трампом мем-коин TRUMP 24 апреля торгуется на уровне $12,3, по данным CoinMarketCap. Суточный прирост составляет 32%, недельный — 62%.

За последние несколько дней стоимость цифровой монеты TRUMP резко возросла. За неделю цена актива Official Trump (TRUMP) выросла более чем на 60 процентов.





24 апреля мем-коин вырос на 32 процента в дневном тренде и, соответственно, на 62 процента в недельном тренде. По данным CoinMarketCap, в настоящее время этот актив является самой востребованной криптовалютой из всех.

Причина роста очевидна: президент США Трамп объявил о совместном гала-ужине для 220 крупнейших держателей криптовалюты. Мероприятие пройдет 22 мая в его частном гольф-клубе в Вашингтоне. К участию допускаются только инвесторы, которые купили наибольшее количество токенов. Также учитывается продолжительность владения токенами инвесторами.

Встреча состоится менее чем через месяц в гольф-клубе Trump National в Вашингтоне, округ Колумбия. Пока неизвестно, кто именно будет участвовать.

Чем дольше и чем больше токенов TRUMP удерживается, тем выше в конечном итоге будет шанс встретиться с президентом. На сайте проекта ведется своего рода рейтинг лидеров, им присуждаются баллы. 220 человек, набравших наибольшее количество баллов до 12 мая, получат возможность назначить одного представителя для участия во встрече.

Все держатели токенов должны пройти процедуру KYC. Власти хотят убедиться, что инвестированные средства поступают из законных источников и что все участники заслуживают доверия.

На момент публикации монета TRUMP торгуется по цене $12,30. Примечательно, что токен потерял около 84 процентов с момента своего исторического максимума. Official Trump достиг своего пика 19 января — за день до второго срока Дональда Трампа на посту президента США — $73,35. Поскольку токен до сих пор не создал никакой реальной полезной ценности, он продолжал падать вплоть до вчерашнего дня.