Взрыв создает огненный шар, который может существовать в течение 2 секунд и расплавлять алюминиевые сплавы.

Китайские исследователи испытали водородную бомбу, не использующую ядерный синтез. В данном случае водород сгорает, образуя огненный шар температурой более 1000 °C, как сообщает South China Morning Post.



Обычная водородная бомба, также называемая термоядерной бомбой, использует высокие температуры и давление для синтеза изотопов водорода дейтерия и трития. Этот принцип также используется в термоядерных реакторах, где предпринимаются попытки улавливать энергию с целью ее конечной выработки в виде электроэнергии.

Взрывная сила водородных бомб составляет несколько сотен мегатонн (одна мегатонна равна миллиону тонн) в тротиловом эквиваленте.

Однако ничего из этого не используется в китайской водородной бомбе. Вместо этого водород связывается с магнием, образуя так называемый гибрид магния. Это решение позволяет хранить больше водорода, чем если бы он был заправлен в бак. Фактически эта технология была разработана для питания топливных элементов, которые, в свою очередь, могут вырабатывать электроэнергию и тепло.

Научно-исследовательский институт КНР, известный в сфере разработки систем подводного оружия, использует этот материал (гибрид магния) в других целях. При воспламенении с помощью обычных взрывчатых веществ гибрид магния мгновенно высвобождает накопленный водород, создавая пламя.

Принцип действия аналогичен принципу действия воздушного шара, наполненного водородом, за исключением того, что в небольшом пространстве можно хранить большое количество топлива.

Температура огненного шара при взрыве может достигать более 1000 °C. Этот огненный шар может длиться целых 2 секунды — этого достаточно, чтобы расплавить алюминиевые сплавы.

Неясно, откуда исследователи взяли гибрид магния для неядерной водородной бомбы. Для испытания было использовано два килограмма материала, однако в лабораторных условиях можно производить лишь несколько граммов материала в день. Производство сложное и требует высокого давления и высоких температур.

Однако в начале года в китайской провинции Шэньси был введен в эксплуатацию завод по производству гибрида магния, который, как ожидается, будет производить 150 тонн материала в год. Водород как носитель энергии является перспективным, но его использование сопряжено с проблемами. Водородный газ легко проникает через многие материалы, поэтому для его использования требуются специальные резервуары и трубы. Кроме того, баки занимают много места. Водород не только легче транспортировать и хранить, если он химически связан, но в случае с гибридом магния он также требует меньше места. Это делает его привлекательным для использования в качестве источника питания для всех видов устройств и транспортных средств, включая самолеты.