Российская авиационная промышленность считается одной из отраслей, наиболее пострадавших от санкций против РФ. Поскольку импорт комплектующих больше невозможен, российский пассажирский самолет Superjet SJ-100 пришлось частично перепроектировать.
Постепенно российский производитель самолетов (ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация», ОАК) заменил соответствующие детали отечественными комплектующими. Первый самолет Superjet, состоящий из деталей и систем, произведенных исключительно в России, совершил свой первый полет.
Впервые полностью прекращены западные поставки систем управления полетом, всех других компонентов и двигателей, говорится в пресс-релизе российского авиапроизводителя.
Некоторые эксперты не исключают, что западные санкции на импорт были частично обойдены или что компоненты поставляются странами, не участвующими в санкциях, например, Китаем.
Около месяца назад в воздух поднялся прототип самолета Superjet, оснащенный российскими двигателями ПД-8. Нынешний Superjet SJ-100 с серийным номером 97003 также базируется на тех же двигателях. До введения санкций против России самолет оснащался российско-французскими двигателями SaM-146.
Во время первого полета 22 апреля в Комсомольске самолет сопровождал двухместный истребитель Су-30СМ.
Пассажирский самолет достиг высоты 3000 метров и летел с максимальной скоростью 500 км/ч. Полет занимает около 40 минут.
По словам производителя самолета, испытательный полет Superjet прошел полностью успешно и без каких-либо неожиданностей. Однако, прежде чем пассажирский самолет, полностью произведенный в России, будет официально одобрен к полетам, необходимо провести еще множество испытаний. Тем не менее, ожидается, что первые самолеты этого типа поступят российским авиакомпаниям уже в начале 2026 года.