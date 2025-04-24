Впервые пассажирский самолет смог полностью отказаться от западных комплектующих.

Российская авиационная промышленность считается одной из отраслей, наиболее пострадавших от санкций против РФ. Поскольку импорт комплектующих больше невозможен, российский пассажирский самолет Superjet SJ-100 пришлось частично перепроектировать.

Первый полет первого самолета Superjet SJ-100, полностью построенного в России. Фото: ОАК

Постепенно российский производитель самолетов (ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация», ОАК) заменил соответствующие детали отечественными комплектующими. Первый самолет Superjet, состоящий из деталей и систем, произведенных исключительно в России, совершил свой первый полет.

Впервые полностью прекращены западные поставки систем управления полетом, всех других компонентов и двигателей, говорится в пресс-релизе российского авиапроизводителя.

Некоторые эксперты не исключают, что западные санкции на импорт были частично обойдены или что компоненты поставляются странами, не участвующими в санкциях, например, Китаем.

Около месяца назад в воздух поднялся прототип самолета Superjet, оснащенный российскими двигателями ПД-8. Нынешний Superjet SJ-100 с серийным номером 97003 также базируется на тех же двигателях. До введения санкций против России самолет оснащался российско-французскими двигателями SaM-146.

Во время первого полета 22 апреля в Комсомольске самолет сопровождал двухместный истребитель Су-30СМ.

Пассажирский самолет достиг высоты 3000 метров и летел с максимальной скоростью 500 км/ч. Полет занимает около 40 минут.

По словам производителя самолета, испытательный полет Superjet прошел полностью успешно и без каких-либо неожиданностей. Однако, прежде чем пассажирский самолет, полностью произведенный в России, будет официально одобрен к полетам, необходимо провести еще множество испытаний. Тем не менее, ожидается, что первые самолеты этого типа поступят российским авиакомпаниям уже в начале 2026 года.