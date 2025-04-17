Боевой беспилотник-невидимка был разработан в Австралии совместно с ВВС Австралии.

ВМС США, по-видимому, заинтересованы в использовании беспилотника MQ-28 Ghost Bat австралийской разработки. Представитель ВМС сделал это заявление в ответ на запрос издания The War Zone.

Boeing MQ-28 Ghost Bat. Фото: Boeing

«США выразили серьезную заинтересованность в использовании автономности на основе искусственного интеллекта и модульной конструкции MQ-28 для будущих боевых воздушных миссий», — говорится в ответе компании.

Это примечательно, поскольку до сих пор было известно, что интерес к проекту проявляют только ВВС США.

Ghost Bat был разработан компанией Boeing Australia в сотрудничестве с Королевскими военно-воздушными силами Австралии (RAAF). По данным Boeing, это первое военное устройство, разработанное и произведенное в стране за более чем 50 лет.

Дрон предназначен для использования совместно с пилотируемыми самолетами для оказания поддержки. С помощью искусственного интеллекта он также сможет выполнять свои собственные миссии.

Название беспилотника Ghost Bat (можно перевести как «летучая мышь-призрак») происходит от австралийской летучей мыши-призрака. Известно, что это животное объединяется в стаи для выслеживания добычи и охоты.

Одним из преимуществ такого беспилотника в воздушном бою является то, что он позволяет совершать маневры, которые человек не смог бы выполнить на самолете, не потеряв сознание из-за высоких перегрузок. Кроме того, беспилотники могут использоваться в качестве ложных целей, чтобы наземные средства ПВО могли их атаковать противорадиолокационными ракетами. США использовали эту тактику во время войны в Персидском заливе.

Особенностью Ghost Bat является его модульная конструкция. Переднюю часть можно менять в зависимости от предполагаемого использования. Различные модули могут быть оснащены различными датчиками или оружием. Boeing показал модель с инфракрасным датчиком в носовой части.

Первый полет этих беспилотников состоялся в 2021 году. А в Австралии были построены и прошли летные испытания три прототипа Ghost Bat. К концу марта было проведено 100 испытательных полетов. Производство осуществляется в Квинсленде.

ВВС Австралии заявили, что намерены приобрести не менее десяти MQ-28 к концу 2025 года, а затем ввести их в эксплуатацию. В прошлом месяце компания Boeing предоставила обновленную информацию о ходе разработки: беспилотник планируется использовать в миссиях с такими самолетами, как E-7 Wedgetail и F-35.

В настоящее время ВМС работают над созданием новых беспилотников для своих миссий. Испытания MQ-25 Stingray проходили на авианосце. Это беспилотный самолет-заправщик, который уже использовался для дозаправки пилотируемых истребителей в воздухе.

Кроме того, в настоящее время реализуется программа F/A-XX, в рамках которой разрабатывается самолет-невидимка 6-го поколения. Он, скорее всего, будет пилотируемым, но также сможет тесно взаимодействовать с управляемыми искусственным интеллектом беспилотниками, такими как Ghost Bat.

Даже если пилоты пользуются поддержкой ИИ, взаимодействие с дронами необходимо координировать. Задачи пилотов станут еще сложнее. Однако беспилотники могут оказывать поддержку самолетам как при атаках, так и при обороне.