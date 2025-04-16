Президент РФ представил условия для достижения прочного мира, заявил спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Виткофф. В интервью Fox News он сказал, что соглашение США с Россией может изменить отношения между двумя странами.

Советник Трампа Стив Виткофф в пятницу, 11 апреля, провел в Санкт-Петербурге 4,5-часовую встречу с президентом Владимиром Путиным и пообщался с его советниками Юрием Ушаковым и Кириллом Дмитриевым. Через несколько дней Виткофф рассказал подробности переговоров в интервью обозревателю Fox News Шону Хэннити. Он сказал, что соглашение с Россией «вырисовывается», и Путин представил свои условия для достижения прочного мира.

Фото: Гавриил Григоров/Pool / AFP

Виткофф не раскрыл, чего именно требовал президент России, но сказал, что мирное соглашение в первую очередь касается «так называемых пяти территорий» — регионов, которые вошли в состав России, — но также и многих других вопросов, таких как протоколы безопасности и отношения с НАТО.

«Кроме того, я думаю, что есть возможность трансформировать российско-американские отношения посредством некоторых весьма привлекательных торговых сделок, которые, по моему мнению, также принесут реальную стабильность в регион», — сказал Виткофф.

Виткофф также рассказал о своей встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в Омане. Он перечислил условия, которые США требуют для ограничения ядерной программы Ирана. Виткофф дал понять, что Трамп не требует, чтобы Тегеран полностью отказался от ядерной программы.

Речь идет об ограничении уровня обогащения урана до 3,67 процента с нынешних 60 процентов, что будет означать возврат к условиям ядерной сделки СВПД, из которой Трамп вышел во время своего первого президентского срока. Напомним, обогащение урана — это процесс, в ходе которого доля изотопа U-235 увеличивается с 0,72 вплоть до 94 процентов.

Кроме того, Виткофф заявил, что необходима тщательная проверка иранской программы обогащения урана, а также имеющихся у страны ракет.