Суд оштрафовал Chevron на 744 миллиона долларов за уничтожение водно-болотных угодий в Луизиане. Юрист компании утверждает, что это «несправедливое решение».

Международному нефтяному гиганту Chevron предписано выплатить 744 миллиона долларов в качестве компенсации за многолетнее уничтожение прибрежных водно-болотных угодий на юго-востоке Луизианы. Водно-болотными угодьями считаются мелководные озёра и участки морских побережий, верховые и низовые болота.

Как сообщает The Guardian, это лишь первый вердикт в судебном разбирательстве по 42 искам, поданным в регионе 12 лет назад против нефтегазовых компаний по поводу ущерба окружающей среде.

Присяжные пришли к выводу, что нефтяная компания Texaco («Тексако»), принадлежащая Chevron, нарушила законы штата о прибрежных ресурсах. Деятельность компании способствовала исчезновению береговой линии за счет углубления каналов, бурения скважин и сброса огромных объемов сточных вод в торфяные болота.

В этом регионе водно-болотные угодья играют, помимо прочего, важную роль в обеспечении защиты от ураганов. С 1978 года государственные нормативные акты гласят, что после завершения проектов нефтяных компаний участки должны быть «очищены, восстановлены, детоксифицированы или иным образом восстановлены до состояния, максимально приближенного к первоначальному». Texaco этого не сделала.

По данным Геологической службы США, прибрежные водно-болотные угодья Луизианы являются одними из наиболее подверженных риску исчезновения в стране. В период с 1932 по 2016 год береговая линия Луизианы сократилась примерно на 4800 квадратных километров, т.е. примерно на 25 процентов.

Это означает большую потерю водно-болотных угодий в этом регионе, чем во всех других штатах континентальной части США вместе взятых. По прогнозам Управления по защите и восстановлению побережья штата Луизиана, может потерять около 7800 квадратных километров угодий в течение следующих 50 лет.

По данным некоммерческой организации Lowlander Center, каналы, которые служат судоходными путями для буровых установок, на протяжении многих лет препятствовали естественному течению воды через водно-болотные угодья. Кроме того, они представляют угрозу для людей и инфраструктуры — во время экстремальных погодных явлений они позволяют океанской воде беспрепятственно течь вглубь суши. Без подобных вмешательств в природу волны рассеивались бы и теряли скорость в заливах и водно-болотных угодьях.

Иск против Chevron был подан в 2013 году округом Плэкемайнс на юго-востоке Луизианы. На тот момент компания требовала возмещения ущерба в размере 2,6 млрд долларов. В округе рассматривается еще 20 дел против других энергетических компаний, и вердикт может ускорить рассмотрение аналогичных исков в Луизиане. Адвокат Chevron Майк Филлипс заявил, что компания намерена обжаловать это решение. Он назвал решение «несправедливым», заявив, что оно содержит «многочисленные юридические ошибки».

По данным Associated Press, адвокат Джимми Фэрклот-младший, представляющий штат Луизиана, утверждал, что компания Chevron заявила, что округ Плэкемайнс и его угодья не заслуживают сохранения.

Майк Филлипс ответил, что Chevron «не виновата в случившемся». Он добавил, что закон не распространяется на «действия, произошедшие за несколько лет до принятия закона», поскольку компания начала свою работу в Луизиане в 1940-х годах.