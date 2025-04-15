Смартфон, как утверждает производитель, предназначен для использования на строительных площадках или в заводских цехах, но его, безусловно, можно использовать и за пределами таких объектов.

На рынке нечасто сейчас можно встретить современный смартфон с аккумулятором, который можно легко заменить, сняв заднюю крышку (без инструментов). Samsung разработала именно такой телефон: Galaxy XCover 7 Pro.

Galaxy XCover 7 Pro. Фото: Samsung

Смартфон представляет собой так называемый «защищенный телефон» - он предназначен для людей, которые проводят много времени на открытом воздухе или на строительных площадках и предпочитают особо прочное устройство ("неубиваемый", противоударный телефон).

Смартфон защищен по стандарту IP68, а значит он пыленепроницаем, а также водонепроницаем при длительном погружении в воду (на глубину до 1,5 метра).



&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

XCover 7 Pro использует новый чипсет среднего класса Snapdragon 7s Gen 3, который не считается особо мощным, но очень энергоэффективен. Емкость аккумулятора составляет 4350 мАч, чего должно хватить на 17 часов работы. Заряжать его можно через USB-C, а также через разъемы Pogo на нижней стороне смартфона.

IPS-дисплей имеет диагональ 6,6 дюйма, частоту обновления 120 Гц и разрешение 1080p+. Объем памяти составляет 6+128 ГБ и может быть расширен до одного терабайта с помощью карты microSD.

Ожидается, что Samsung Galaxy XCover 7 Pro поступит в продажу в этом месяце по цене примерно 600 долларов (рекомендованная розничная цена). Прошлогодний Galaxy XCover 7 доступен по цене от 250 долларов, но оснащен более слабым процессором и не имеет сканера отпечатков пальцев.