Великобритания достигла важного рубежа в создании гиперзвукового двигателя. Его планируется использовать в современной крылатой ракете.

По данным Министерства обороны Великобритании, недавно состоялось успешное испытание нового гиперзвукового двигателя, разработанного при поддержке правительства США и отраслевых партнеров. Подробности испытаний 14 апреля сообщил портал Futurezone.

Художественное представление гиперзвуковой крылатой ракеты. Фото: Министерство обороны Великобритании

На самом деле это был не один тест, а в общей сложности 233 успешных испытательных запуска в течение 6 недель, проведенных в Исследовательском центре Лэнгли НАСА.

Испытания были статическими. Британское правительство не раскрывает точных технических подробностей, за исключением того, что это «высокоскоростной воздушно-реактивный двигатель» и что испытания проводились на скоростях «во всем диапазоне: от сверхзвуковых до гиперзвуковых скоростей».

Это может означать, что двигатель работает на скорости от 1 Маха (сверхзвуковая) до более 5 Маха (гиперзвуковая). Для гиперзвуковой тяги обычно используются так называемые гиперзвуковые прямоточные воздушно-реактивные двигатели. Однако из-за своей конструкции их можно использовать только на скоростях около 3 Маха и выше, поскольку они специально созданы для того, чтобы выдерживать сильный поток воздуха на этих скоростях.

Если британскому правительству удастся создать гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель, способный надежно разгоняться со скорости 1 Маха, это станет поистине важной вехой. Такое конструктивное решение можно реализовать, например, с помощью изменяемого воздухозаборника, который меняет свою форму в зависимости от скорости полета и, таким образом, точно регулирует поток воздуха.

Так ли это на самом деле, в настоящее время неизвестно. Была опубликована лишь небольшая фотография теста, да и та очень низкого качества.

Изображение гиперзвукового двигателя. Фото: Министерство обороны Великобритании

Вероятно, Великобритания пока не хочет раскрывать слишком много информации о двигателе.

По данным британского правительства, были испытаны различные конструкции, чтобы гарантировать возможность создания в будущем еще более мощных версий двигателя. Он будет использоваться в современной крылатой ракете, которая имеет большую дальность полета, чем предыдущие британские ракеты.

Поскольку правительство говорит о скоростях, начинающихся со сверхзвуковых, это, вероятно, гиперзвуковая крылатая ракета, запускаемая с истребителя. Для запуска ракеты самолет может развивать скорость более 1 Маха. Однако также возможно, что крылатую ракету можно будет запустить с земли с помощью ускорителя, который разгонит ракету до скорости свыше 1 Маха. Затем ускоритель сбрасывается до включения гиперзвукового двигателя.

Ожидается, что демонстрационный образец гиперзвуковой крылатой ракеты будет готов к 2030 году, после чего британские военные проведут его испытания. Разработка двигателя является частью гиперзвуковой программы AUKUS — альянса по оборонным разработкам между Австралией (A), Великобританией (UK) и США (US). Поэтому не исключено, что британский ракетный двигатель будет использоваться и в американском гиперзвуковом оружии.