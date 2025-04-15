PS5 дорожает: Sony с 14 апреля просит больше денег за эту консоль. В то же время популярный аксессуар для консоли существенно дешевеет.

Изабель Томатис, вице-президент по глобальному маркетингу Sony Interactive Entertainment, объявила об изменении цены на PS5 в сообщении в блоге производителя консоли. Примечательно, что корректировка цен коснулась только одной модели Playstation 5.

Sony повышает стоимость PS5 — но только на одну модель. Изображение: Shutterstock/Скрыпников Дмитрий

Согласно Sony, с 14 апреля стоимость PS5 Digital Edition составит 499,99 евро. Когда консоль вышла в 2020 году, ее первоначальная стоимость без дискового привода составляла 399,99 евро. Первое повышение цен произошло в августе 2022 года. С тех пор Sony продавала PS5 за 450 евро. С учетом текущих изменений консоль станет на 50 евро дороже.

Согласно объявлению, повышение цены коснется и PS5 Pro, выпуск которой состоялся в ноябре 2024 года. Цена на внешний SSD для PS5 не изменится. Владельцы моделей PS5 Digital Edition или Pro могут подключить накопитель к консоли, чтобы иметь возможность играть на нем в игры на физическом носителе.

До сих пор Sony предлагала дисковой привод PS5 за 120 евро. После изменения цен рекомендуемая розничная цена снизится до 79,99 евро. Для сравнения: PS5 с дисководом сейчас стоит 550 евро. Тот, кто в ближайшее время купит цифровую версию консоли с дополнительным приводом, заплатит чуть менее 580 евро. Ранее цена полного комплекта составляла около 570 евро.

Sony называет причиной повышения цены «сложную экономическую ситуацию, включая высокую инфляцию и колебания обменных курсов». Вероятнее всего, виной этому стали пошлины, инициированные правительством США и президентом Дональдом Трампом. Недавно было объявлено, что на первых порах пошлины будут отменены для смартфонов и ноутбуков. Однако для игрового оборудования, такого как PS5, исключения не предусмотрены.