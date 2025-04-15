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kosmos_news
Шотландская школа Lomond School первой в Великобритании внедрит оплату за обучение в биткоинах
Школа-интернат Lomond School начнет принимать оплату за обучение в биткоинах осенью 2025 года. Об этом сообщает BBC.

Частная дневная школа-пансион Lomond School в Шотландии несколько дней назад объявила, что будет принимать оплату за обучение в биткоинах. Таким образом, школа стала первой в Великобритании, предпринявшей такой шаг.


«Мы гордимся тем, что являемся первой школой в Великобритании, которая принимает биткоины в качестве способа оплаты обучения», — говорится на сайте школы Lomond.

Но это еще не все. Школа также объявила, что включит в свою официальную учебную программу децентрализованные технологии и экономику. Преподавание этих дисциплин начнется в августе.

Школа Lomond придерживается нетрадиционного подхода к платежным системам, о чем свидетельствует тот факт, что это первая школа в Великобритании, принимающая биткоины в качестве платы за обучение. Однако, как поясняется на сайте школы, в мире уже есть несколько учебных заведений, которые принимают BTC в качестве оплаты за обучение.

Учреждение обосновало интеграцию биткоина в платежную систему: «Мы хотим предложить современный, безопасный и безграничный способ оплаты, который соответствует нашему идеалу независимого мышления и инноваций». Чтобы сделать это возможным, Lomond School сотрудничает с различными поставщиками услуг.

Кроме того, сообщается, что родители детей просили об этом способе оплаты. По данным Lomond School, внедрение биткоина является «ответом на просьбы родителей и международных поставщиков образовательных услуг». Также планируется выплачивать зарплату сотрудникам в биткоинах.

На своем сайте школа ясно дает понять, что проводит различие между биткоином и криптовалютами, и что не планирует принимать платежи с помощью других монет:

«Мы считаем, что биткоин обладает уникальными характеристиками — безопасностью, дефицитностью, прозрачностью и устойчивостью, — которые отличают его от других активов. В настоящее время планов по приему других криптовалют нет».

Полученные таким образом биткоины первоначально будут обменены на национальную валюту — британский фунт. Однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе учреждение планирует создать собственный резерв биткоинов.


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#криптовалюты #биткоин #великобритания #обучение #платежи #школа #шотландия
Источник: bbc.com
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