НАТО покупает программное обеспечение у стартапа Palantir. Разработка системы Maven изначально была инициирована Пентагоном.

ИИ в последние годы все чаще применяется в военной технике и меняет ход боевых действий; компания Palantir, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, находится в центре этого процесса.

Теперь НАТО подписало контракт с данной американской компанией-разработчиком программного обеспечения на приобретение ее военной системы на базе искусственного интеллекта — Maven Smart System (MSS). Соглашение было заключено в исключительно короткие сроки — всего за шесть месяцев. Ожидается, что система будет введена в эксплуатацию в течение ближайших 30 дней.



Фото: PalantirИнтеллектуальная система Maven использует генеративный ИИ, машинное обучение и большие языковые модели (LLM), чтобы предоставить военным командирам «безопасные совместные оперативные возможности». По данным НАТО, система будет поддерживать текущие операции Альянса и ускорять принятие оперативных решений. Ключевым элементом считается улучшение обобщения разведывательных данных, обнаружения целей, обзора поля боя (места ведения боевых действий) и оперативного планирования.

Приобретение ПО у стартапа произошло на фоне растущей обеспокоенности среди европейских членов НАТО возможным сокращением участия США в миссиях Альянса. В то же время НАТО находится под давлением необходимости идти в ногу с быстрым развитием военного потенциала ИИ у таких конкурентов, как Китай. Генерал Маркус Лаубенталь, начальник штаба штаба Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SHAPE) в Бельгии, подчеркнул:

«Инновации являются ключевым аспектом нашего боевого потенциала».

Хотя финансовые подробности не разглашаются, сделка считается одним из самых значительных оборонных контрактов Palantir в этом году. Компанией совместно управляет Питер Тиль, влиятельный предприниматель из Кремниевой долины с консервативными взглядами и сторонник нового президента США Дональда Трампа и его вице-президента Дж. Д. Вэнса.

Система Maven Smart System основана на проекте Maven, который был инициирован Пентагоном в 2017 году. Первоначально проект использовал технологии Google, но технологический гигант отказался от него в 2018 году после массовых протестов своих сотрудников против использования ИИ в военных целях. С тех пор Palantir постоянно развивал свою систему.

Центральным компонентом системы Maven является интеграция различных источников данных, в частности спутниковых снимков и другой информации с поля боя. Благодаря машинному обучению система может определять цели и увеличивать скорость атак. Система действует как платформа, на которой можно интегрировать дополнительные программные приложения и источники данных.

Американские военные уже работают со своей собственной версией Maven, которая была расширена в прошлом году в рамках пятилетнего контракта на сумму 99,8 млн долларов. ПО предоставляет доступ к системе всем видам вооруженных сил США — армии, военно-воздушным силам, космическим силам, военно-морскому флоту и морской пехоте. Кстати, подобная система применяется и на Украине.

С 2009 года компания Palantir получила более 2,7 млрд долларов по контрактам от правительства США, в том числе более 1,3 млрд долларов от Министерства обороны. Акции компании выросли более чем на 300 процентов за последние двенадцать месяцев, поскольку инвесторы ожидают, что Palantir получит выгоду как от оборонных расходов администрации Трампа, так и от коммерческих клиентов, использующих ее системы искусственного интеллекта.

Интеллектуальная система Maven считается ключевым компонентом инициатив Объединенной системы командования и управления всеми сферами (CJADC2), направленных на улучшение взаимодействия между стратегическими и тактическими операциями.