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kosmos_news
Süddeutsche Zeitung: поставляемая Германией Украине военная техника не пригодна для боевых операций
Считается, что Германия поставила на Украину наибольшее количество военной техники (из европейских стран).

11 апреля, пока Франция и Великобритания пытались сформировать коалицию для формирования совместных сил, которые гарантировали бы безопасность Киева, как только будет заключено мирное соглашение с Москвой, в Брюсселе встретились пятьдесят один член Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG). И в этот раз UDCG пообещала выделить 21 миллиард евро на финансирование помощи, предназначенной украинским силам.

Кроме того, новый пакет помощи в размере 11 миллиардов евро Германия предоставит Киеву до 2029 года. Этот пакет в основном будет использован для финансирования поставок систем ПВО, бронетехники и боеприпасов.

Пока неизвестно, будет ли крылатая ракета KEPD-350 «Taurus» входить в этот пакет поставок. Во всяком случае, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что рассматривает этот вариант. Социал-демократ Олаф Шольц, которого он сменит, всегда отказывался от поставок этого вооружения.

Германия является европейской страной, которая оказала Украине наибольшую помощь (17,26 млрд евро), но то оружие, которое она поставила украинским войскам, не всегда отвечало современным стандартам.

Именно об этом свидетельствует стенограмма лекции, прочитанной заместителем военного атташе посольства Германии в Киеве студентам школы унтер-офицеров сухопутных войск в Деличе (Саксония). На прошлой неделе доступ к данной стенограмме получили ежедневная газета Süddeutsche Zeitung и общественная телекомпания WDR.

Сообщается, что уже в июле 2022 года стало очевидно, что немецкие самоходные артиллерийские установки PzH-2000, поставляемые украинской армии, с трудом справляются с предъявляемыми к ним требованиями из-за преждевременного износа стволов. 

Несмотря на обещания более эффективной логистической поддержки, по состоянию на сентябрь прошлого года эта проблема еще не была решена.

«Это превосходная система, но износ очень высок. Мы сообщали о необходимости замены орудий по истечении определенного времени. Но замена происходит медленно, отчасти из-за нехватки техники», — цитирует своего источника в Бундесвере еженедельник Der Spiegel.

Как пишет издание Süddeutsche Zeitung, PzH-2000 — это «уникальная система вооружения», но она «обладает настолько высокой технической уязвимостью, что ее пригодность для ведения боевых действий вызывает серьезные сомнения».

Давно востребованные Киевом танки Leopard 2A6 очень дорогие в обслуживании, а ремонтировать их на передовой невозможно. Более старый Leopard 1A5 надежен. Однако слабость его брони означает, что танк можно использовать только для поддержки артиллерии.

Более того, утверждается, что пять реактивных систем залпового огня MARS, поставляемых Украине из запасов Бундесвера, «пригодны к использованию лишь частично», поскольку они не могут стрелять кассетными боеприпасами, поставляемыми Соединенными Штатами.

С точки зрения противовоздушной обороны украинскую армию полностью удовлетворяет только «Gepard» — немецкая зенитная самоходная установка с двумя 35-мм пушками Oerlikon KDA L/90 и радаром. То же самое можно сказать и о системе IRIS-T SLM. Но ее боеприпасы слишком дороги. Наконец, американская система Patriot, поставляемая Берлином, имеет один недостаток: она основана на слишком старых транспортных средствах, для которых практически невозможно найти запасные части.

«Практически никакая немецкая тяжелая техника не является полностью пригодной для боевых действий», — говорится в конфиденциальном документе, цитируемом немецкой прессой. 

СМИ пишут, что «сложное оборудование нельзя использовать, а эксплуатационная ценность этого очень современного и сложного оборудования будет низкой, если войска не смогут проводить ремонт на месте».

Министерство обороны Германии отказалось комментировать этот вопрос.

«Мы находимся в постоянном контакте с украинскими властями относительно всех поставленных систем вооружения, вариантов ремонта, а также поставок запасных частей и боеприпасов», — сообщил представитель Министерства обороны.

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#украина #германия #военная техника #танки #patriot #iris-t #бундесвер #сау #leopard 1a5 #leopard 2a6 #mars #гепард
Источник: sueddeutsche.de
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