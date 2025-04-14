Благодаря этой системе можно будет отказаться от традиционной регистрации, посадочных талонов и паспортного контроля.

В настоящее время для путешествий на самолете пассажирам необходимы паспорт и посадочный талон. Но вскоре ситуация может измениться: авиационная отрасль работает над заменой регистрации в аэропортах и проверки документов системой сканированием лиц.

Уже проведено несколько пилотных испытаний систем с биометрическим распознаванием лиц

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) разработала соответствующую концепцию. Цель — единый глобальный стандарт, чтобы путешественников можно было легко распознавать и проверять во всех аэропортах мира.

Первые испытания с участием авиакомпаний уже проводятся. Предполагается использование зашифрованного файла, содержащего как паспортные данные, так и биометрическую информацию о лице человека.

Этот файл может храниться на различных устройствах, например, в электронном паспорте, на смартфоне или смарт-часах.

Технологическая компания Amadeus, которая управляет системами бронирования для авиакомпаний по всему миру, планирует реализовать крупный проект по внедрению регистрации и посадки на рейс с помощью сканирования лиц. Согласно этим планам, вместо предъявления билета в аэропорту будет достаточно взгляда в камеру.

По данным издания Times, процесс выглядит следующим образом: после бронирования пассажир загружает в систему цифровой билет. В аэропорту его лицо сканируется. Система сравнивает лицо с ранее сохраненными биометрическими данными.

Поскольку биометрические данные конфиденциальны, ИКАО и Amadeus уделяют особое внимание защите персональных данных. Данные должны быть технически защищены и удалены не позднее, чем через 15 секунд после сканирования.