Министерство обороны Великобритании представило новую роботизированную систему, способную преодолевать минные поля.

Военная робототехника призвана снизить риск получения ранений при работе саперов во время разминирования так называемых минных заграждений (искусственные инженерные препятствия, создаваемые заблаговременно или в ходе боевых действий путем минирования). Поэтому для разработки такой техники было запущено несколько программ в разных странах.







Так, в 2018 году при поддержке армии США британская армия провела испытания роботизированной машины — 30-тонного дистанционно управляемого экскаватора типа «Терьер» — в рамках проекта Robotic Complex Breach Concept.

Во время демонстрации возможностей этой техники, организованной в Графенвере (Германия), боевой бронированной машиной удаленно управляли саперы 22-го инженерного полка с американской БМП «Брэдли», находящейся в 1000 метрах. В то время этот проект назвали «крупным шагом вперед в робототехнике».

А 10 апреля Министерство обороны Великобритании представило Weevil (в переводе с англ.: «долгоносик») — новую роботизированную систему, способную преодолевать минные поля.



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Свое название («долгоносик») эта машина получила из-за того, что она оснащена носовой частью (как у долгоносика) для уничтожения мин на своем пути. Таким образом, машина как бы прокладывает путь, «позволяющий войскам быстрее и безопаснее перемещаться к критически важным позициям противника или ключевым целям, превосходя существующие методы с точки зрения скорости и безопасности», утверждает Минобороны.

Машина Weevil была разработана в рамках сотрудничества между Лабораторией оборонной науки и технологий (Dstl) и Pearson Engineering. Прототип конструкции, установленной на 25-тонной боевой машине пехоты Warrior, может управляться одним инженером на расстоянии «нескольких километров» благодаря ряду камер и датчиков. По данным Минобороны, машину можно будет адаптировать к «любому типу» бронетехники.

После успешных испытаний под Ньюкаслом Weevil теперь будет «разработан для британской армии». Техника, может заменить нынешнюю машину Trojan, которой управляют три солдата.

«Уже совсем скоро нам больше не придется отправлять наших людей прямо на минные заграждения для проведения операций по разминированию. Этот комплект поможет устранить смертельную угрозу мин в самых сложных условиях, при этом наши солдаты смогут дистанционно управлять машиной с расстояния в несколько километров. Это разработка демонстрирует британские инновации, разработанные местными организациями для защиты британских войск», — сказал Люк Поллард, министр вооруженных сил.