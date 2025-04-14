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kosmos_news
Китай будет использовать коммерческие пусковые системы для запусков новых космических кораблей
Китай планирует в этом году запустить два новых космических корабля для доставки грузов на свою станцию ​​«Тяньгун». Для этих миссий будут использоваться коммерческие пусковые системы.

Космическая отрасль в Китае развивается чрезвычайно динамично. Этот год может снова стать прорывным в этом отношении, поскольку Поднебесная планирует представить новые ракеты-носители и космические корабли. Наиболее важные проекты касаются кораблей снабжения (грузовых), которые смогут совершать регулярные полеты на китайскую космическую станцию «Тяньгун».
Фото: AVIC
В настоящее время осуществляются грузовые рейсы на станцию «Тяньгун» с использованием капсул «Тяньчжоу». Однако у Поднебесной амбициозные планы относительно своей космической станции, поэтому ей нужна поддержка в виде новых решений, которые предоставят более гибкие варианты миссий. Запуск двух новых космических аппаратов станет еще одним подтверждением прогресса местной промышленности.

Первым разрабатываемым решением является шаттл Haolong, производимый Чэндуским институтом проектирования самолетов, входящим в состав Корпорации авиационной промышленности. Этот же институт разработал некоторые китайские истребители, в том числе J-20, J-10 и FC-1. Проект шаттла был представлен на прошлогоднем авиасалоне в Китае.


Грузовой космический аппарат Haolong компании AVIC — это многоразовый космический корабль с вращающимися крыльями и стыковочным узлом, предназначенный для недорогих грузовых миссий на космические станции. Он имеет большой размах крыльев и высокие аэродинамические показатели.

Согласно предоставленной информации, Haolong-1 будет иметь длину 10 метров и размах крыльев 8 метров. Корабль сможет перевозить на китайскую космическую станцию до 1,8 тонны груза. Грузовой корабль сможет осуществлять контролируемый вход в атмосферу Земли. Его миссия, как и миссии других подобных шаттлов, будет заканчиваться посадкой на взлетно-посадочной полосе.


В рамках своей первой миссии Haolong будет запущен с использованием пусковой системы Zhuque-3 компании Landspace. Это двухступенчатая многоразовая ракета диаметром 4,5 метра и длиной 76,6 метра. Система будет оснащена девятью двигателями Tianque-12B, работающими на смеси жидкого метана и жидкого кислорода. Zhuque-3 сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 21 тонны полезной нагрузки. Полет запланирован на третий квартал 2025 года.

Второе судно снабжения, разрабатываемое Китаем, — «Цинчжоу». Работа над ним ведется государственной Академией инноваций в области микроспутников, которая является частью Китайской академии наук. По имеющейся информации, это будет одномодульное транспортное судно вместимостью 27 кубометров, способное перевозить грузы массой от 1,8 до 2 тонн.

Капсула будет запущена осенью в сторону космической станции «Тяньгун» с помощью ракеты-носителя Kinetica-2, которая также будет многоразовой. За ее разработку отвечает CAS Space. Система длиной 50 метров и диаметром 3,35 метра сможет перевозить до 12 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту или 7,8 тонны на космическую орбиту. Первый полет этой ракеты с новой грузовой капсулой на борту состоится не ранее сентября текущего года.

Итак, 2025 год может оказаться особенно успешным для Китая. К основным миссиям этого периода можно отнести: пилотируемые полеты «Шэньчжоу-20» и «Шэньчжоу-21», полеты транспортного корабля «Тяньчжоу» на китайскую космическую станцию, а также миссию «Тяньвэнь-2», целью которой является сбор и доставка на Землю образцов с астероида, расположенного вблизи нашей планеты. Кроме того, планируется осуществить первые запуски описанных выше космических аппаратов и новых систем выведения.

Кроме того, Китай регулярно развивает свои спутниковые группировки (GuoWang и Qianfan). Оба проекта предполагают создание сети спутников, состоящей из нескольких тысяч аппаратов, которые будут предоставлять услуги широкополосного интернета по всему миру. Народно-освободительная армия Китая выразила намерение использовать спутники для своей оперативной деятельности, поэтому эти проекты важны и с военной точки зрения.






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#китай #космос #станция
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