Впервые роботакси Waymo — сервиса беспилотных такси — будут использоваться за пределами США. Испытания начнутся в Токио в понедельник, 14 апреля.

Waymo впервые испытает роботакси в Японии. Это первый случай использования автомобилей компании за пределами США. По данным японского издания Yomiuri Shimbun, 14 апреля в Токио начнут курсировать 25 электрических Jaguar I-PACE. Это первый этап программы испытаний.

Фото: REUTERSОднако роботакси изначально не предназначены для автономного вождения, поскольку Япония хочет реализовать безопасный подход при использовании соответствующей технологии. Поэтому на первых порах за рулем будут водители такси компании Nihon Kotsu Co. Роботакси отправится с ними в Тиёду, Минато, Синдзюку и четыре других района столицы.

Первым этапом испытаний является использование радаров и камер I-PACE для сбора достаточного количества данных с дорог. Программное обеспечение беспилотных автомобилей до сих пор обучалось в основном на данных с дорог США, которые отличаются от дорог Японии или Европы. В Токио улицы, как правило, уже, чем в Сан-Франциско или Остине, где уже работают роботакси.

Такси Waymo будут собирать точные данные с улиц Токио. Фото: Waymo

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Датчики роботакси будут собирать информацию о местной инфраструктуре, состоянии дорог и поведении водителей. Только когда будут проанализированы эти данные и испытания пройдут успешно, роботакси в Японии смогут работать без водителей.

Waymo придется адаптировать свое программное обеспечение к местным условиям вождения. После первого этапа, в результате которого будет создана точная карта улиц Токио, потребуются дальнейшие испытания с водителем за рулем. Только после этого власти японской столицы планируют допустить на дороги полностью автономные такси.

«Нам важно понимать различия в условиях вождения и то, что делает вождение здесь уникальным», — заявила Николь Гавел, директор Waymo, на мероприятии в Токио.

Первый тест-драйв состоялся в четверг, 10 апреля, в Токио.