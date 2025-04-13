Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Производитель технологии для автономоного вождения Waymo впервые испытает роботакси в Японии
Впервые роботакси Waymo — сервиса беспилотных такси — будут использоваться за пределами США. Испытания начнутся в Токио в понедельник, 14 апреля.

Waymo впервые испытает роботакси в Японии. Это первый случай использования автомобилей компании за пределами США. По данным японского издания Yomiuri Shimbun, 14 апреля в Токио начнут курсировать 25 электрических Jaguar I-PACE. Это первый этап программы испытаний.
Фото: REUTERSОднако роботакси изначально не предназначены для автономного вождения, поскольку Япония хочет реализовать безопасный подход при использовании соответствующей технологии. Поэтому на первых порах за рулем будут водители такси компании Nihon Kotsu Co. Роботакси отправится с ними в Тиёду, Минато, Синдзюку и четыре других района столицы.

Первым этапом испытаний является использование радаров и камер I-PACE для сбора достаточного количества данных с дорог. Программное обеспечение беспилотных автомобилей до сих пор обучалось в основном на данных с дорог США, которые отличаются от дорог Японии или Европы. В Токио улицы, как правило, уже, чем в Сан-Франциско или Остине, где уже работают роботакси.
Такси Waymo будут собирать точные данные с улиц Токио. Фото: Waymo

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Датчики роботакси будут собирать информацию о местной инфраструктуре, состоянии дорог и поведении водителей. Только когда будут проанализированы эти данные и испытания пройдут успешно, роботакси в Японии смогут работать без водителей.

Waymo придется адаптировать свое программное обеспечение к местным условиям вождения. После первого этапа, в результате которого будет создана точная карта улиц Токио, потребуются дальнейшие испытания с водителем за рулем. Только после этого власти японской столицы планируют допустить на дороги полностью автономные такси.

«Нам важно понимать различия в условиях вождения и то, что делает вождение здесь уникальным», — заявила Николь Гавел, директор Waymo, на мероприятии в Токио.

Первый тест-драйв состоялся в четверг, 10 апреля, в Токио.

«Мы продолжим испытания с соблюдением абсолютной безопасности. Это необходимо для обеспечения бесперебойной работы транспорта в Японии, которая сталкивается со снижением рождаемости, старением населения и нехваткой рабочей силы», — заявил на мероприятии Ичиро Каванабэ, руководитель приложения такси GO.

#сша #технологии #япония #роботакси #waymo #автономное вождение
Источник: japannews.yomiuri.co.jp
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Samsung выпустит смартфон Galaxy M56 17 апреля 2025 года
+
После шести месяцев простоя Tesla Model S владелец машины не смог разблокировать электромобиль
4
Обнаружена сеть вредоносных расширений для Chrome с более чем 4 млн установок
+
Энтузиасты модифицировали эталонную Radeon RX 9070 XT и снизили температуру памяти на 6°C
2
Новый суперконденсатор сохраняет 93% ёмкости после 30 000 циклов зарядки
+
Lenovo представила 140-ваттный power bank емкостью 20 000 мАч с новой функцией зарядки
+
Модернизированные истребители Mirage 2000DRMV стали поступать на вооружение ВКС Франции
1
Звук запуска Windows 95 теперь является частью NRR США
+
GeForce RTX 5060 Ti заметили у немецких ритейлеров — цена видеокарты превышает MSRP на 47-79%
+
Intel продвигает среди сборщиков ПК программу по повышению производительности Core Ultra 200
+
На Geforce RTX 5090 производительность DirectStorage лучше, чем на RTX 4090
+
Россия восстановит речной советский порт "Агидель" и железную дорогу к нему
+
ЦАГИ представил концепцию дальнемагистрального самолёта с интегральной компоновкой «летающее крыло»
1
Новый чип MediaTek Dimensity 9400+ получил разгон CPU и улучшенный ИИ
+
ASUS представила компактную материнскую плату B850M AYW Gaming WiFi
2
NYT: Китай нашёл слабое место Дональда Трампа
+
Официальная презентация Samsung Galaxy M56 5G состоится 17 апреля
+
OnePlus 13T будет представлен с процессором Snapdragon 8 Elite и дисплеем размером 6,3-дюйма
+
Китай представил оружие, способное 2000 выстрелами в секунду уничтожить стаи дронов
1
ASUS представила флагманскую материнскую плату ROG CROSSHAIR X870E EXTREME
2

Популярные статьи

Тестируем i7-10875H + RTX 3060 в игре Control и почему AMD это неразумный выбор для игр
16
Две системы в одном корпусе — мой опыт сборки
41
Пришло время покупать Xbox Series S — расчехляем кошельки и бежим на барахолку
1
О космической гонке СССР и США в контексте разработок многоразовых транспортных систем
10
ТОП-12 самых громких провалов корпорации Apple в XXI веке
5
TreasureNFT — финансовая пирамида, которая продолжает обманывать пользователей
1

Сейчас обсуждают

Terex VS
17:27
да что уж стесняться, эти жильцы и так у нас давно живут ни в чём себе не отказывая
Украина получит от Великобритании военную помощь на сумму 450 миллионов фунтов
Terex VS
17:22
ихнему рыжему достаточно туда нашего рыжего из Израиля перетащить под видом инуита-энергетика всего острова, тот заодно и Данию подсадит
В администрации Трампа разработали план «взятия» Гренландии методом убеждения
шопоголик
17:18
Лазер снизу стоит. Порвет на британский флаг. Если приглядеться, его видно.
Две системы в одном корпусе — мой опыт сборки
ЧatoБoт
17:18
Повторюсь специально для некроинских невменяшек: "...Вскрываются новые факты сегодняшнего удара в Сумах. Бывший замкомандира «Азова» Игорь Мосийчук напрямую обвинил в трагедии главу областной админист...
В Кремле заявили, что восстановление отношений РФ и США идёт «очень хорошо»
Юрий
17:17
Из такой стали наверно хорошо стволы для пушек делать.
Китайские ученые разработали метод обработки стали, который увеличил ее прочность в 10 000 раз
Terex VS
17:17
французских барахольщиков не отпускает желание сделать своё потрёпанное летающее дилдо более презентабельным
Модернизированные истребители Mirage 2000DRMV стали поступать на вооружение ВКС Франции
ЧatoБoт
17:16
А вот ещё из мира троллинга кастрюль: "...«Во время одной из встреч во времена первой администрации Трамп спросил, может ли он получить честный ответ на вопрос. Порошенко согласился. Тогда Трамп накло...
В Кремле заявили, что восстановление отношений РФ и США идёт «очень хорошо»
Родион Вестов
17:14
Как можно проиграть то, в чем не участвуешь. Я тогда проиграл Майку Тайсону). Россия на гонку возвращающихся труб не явилась). Поскольку это чушь, доказано еще в ненавистные тебе советские времена. А ...
О космической гонке СССР и США в контексте разработок многоразовых транспортных систем
Terex VS
17:12
идея как и поллюция ничего родить не может
ЦАГИ представил концепцию дальнемагистрального самолёта с интегральной компоновкой «летающее крыло»
Любое Имя
17:10
Некто не кому не продаст даже за большие деньги
О космической гонке СССР и США в контексте разработок многоразовых транспортных систем
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем