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kosmos_news
На спутниковых снимках были замечены российские Су-35 в Алжире и новая авиабаза
Последние спутниковые снимки подтверждают, что Россия поставила первые истребители Су-35 в Алжир, а также помогла построить авиабазу на границе с Марокко. Новый объект может привести к серьезному региональному конфликту.

В начале апреля появилась информация о том, что Алжир получил из России первый из заказанных самолетов Су-35. Однако до сих пор неизвестно, были ли эти самолеты проданы или сданы в аренду до поставок Су-57. Более того, Алжир завершил строительство новой военной авиабазы всего в 72 километрах от границы с Марокко. Там размещены российские истребители МиГ-29.
Су-35. Фото: Объединенная авиастроительная корпорация
Присутствие одного из российских истребителей в Алжире было подтверждено с помощью спутниковых снимков 10 апреля. Его можно увидеть недалеко от алжирской базы Умм-эль-Баваки. 

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Месяцем ранее СМИ сообщили, что спутники Maxar Technologies зафиксировали погрузку Су-35 на транспортный самолет Ан-124. На левом крыле самолета видна эмблема ВВС Алжира.

Источники сообщили, что самолет мог принадлежать к партии машин, произведенных в свое время для Египта. Всего было заказано 24 единицы на сумму 2 млрд долларов, но Египет в конечном итоге решил не закупать их из-за давления США. Спутниковые данные от начала апреля этого года. подтвердили, что как минимум еще четыре самолета Су-35, изначально построенных для Египта, вскоре будут поставлены в Алжир.


Официальные новостные каналы Алжира пока не подтвердили покупку Су-35. Однако, согласно сообщениям от 13 и 14 марта 2025 года, ВВС Алжира начали полеты с использованием этого самолета. По оценкам некоторых источников, Алжир мог получить до 14 из 28 самолетов Су-35, первоначально произведенных для Египта.


Атлантическая обсерватория обороны и вооружений (AODA) подтвердила, что Алжир завершил строительство новой военной авиабазы. Стоит отметить, что база является лишь одним из элементов сети из 25 алжирских военных объектов, расположенных вдоль границы с Марокко. База расположена в Умм-эль-Ассале недалеко от региона Тиндуф, прямо рядом со спорной территорией Западная Сахара. Размещенные там два истребителя МиГ-29М2 вооружены ракетами класса «воздух-воздух».

На спутниковых снимках, опубликованных AODA, видны широкие взлетно-посадочные полосы, укрытия для самолетов, склады боеприпасов и радиолокационные станции, обращенные к территории Марокко. 


Эксперты отмечают, что новая база, особенно ее местоположение, может легко привести к серьезному региональному конфликту, который может распространиться на весь регион Сахель.


«Это агрессивное военное окружение включает в себя зенитные батареи, артиллерийские опорные пункты, бронетанковые дивизии и множество боеготовых объектов, которые стратегически расположены в пределах досягаемости марокканской территории, а некоторые провокационно расположены всего в нескольких километрах от границы», — пишет марокканский сайт Moroccoworldnews.

Напряженность в отношениях между Марокко и Алжиром не показывает признаков ослабления, хотя обе стороны стремятся избежать конфликта. Яблоком раздора является Западная Сахара, которую Марокко при поддержке Запада считает своим автономным регионом, в то время как Алжир поддерживает сахарских сепаратистов. Кроме того, Марокко с недоверием относится к военному потенциалу Алжира, который поддерживает тесные отношения с Россией.


#россия #военная техника #истребители #самолеты #су-35 #миг-29 #алжир #авиабаза
Источник: x.com
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