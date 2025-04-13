Европейские сетевые операторы направили открытое письмо ЕС и НАТО. Они хотят, чтобы инфраструктура лучше контролировалась.

Европейские операторы электросетей обеспокоены состоянием своих подводных кабелей после нескольких инцидентов в Балтийском и Северном морях за последние месяцы, в результате которых трансграничные кабели были уничтожены на морском дне.







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В открытом письме 9 апреля они призвали ЕС и НАТО лучше защитить оптоволоконные кабели. Они требуют, чтобы военные силы стран ЕС и НАТО вновь усилили свое сотрудничество с целью мониторинга подводных кабелей.





«В свете растущих гибридных угроз, включая инциденты с подводными кабелями в Балтийском и Северном морях, мы подчеркиваем важность усиленных, скоординированных действий по защите европейских трансграничных сетей», — говорится в письме, которое подписали французский оператор связи Orange, итальянская компания Telcom Italia Sparkle, норвежская Telenor и другие сетевые операторы.

В своем открытом письме они также подчеркивают огромную важность дальнейших инвестиций в европейскую подводную кабельную инфраструктуру. Инновационные технологии помогут в будущем обнаруживать повреждения подводных кабелей на более ранних стадиях.

Операторы требуют, чтобы расходы на этот мониторинг взяло на себя агентство ЕС под названием Connecting Europe Facility — оборонный фонд ЕС. Они также призывают к строительству новых подводных кабельных трасс, чтобы отдельные отключения представляли меньшую угрозу поставкам их услуг в будущем.

После актов саботажа НАТО уже увеличило свое присутствие в Балтийском море. В январе началась миссия «Балтийский караул» по охране кабелей, проложенных по дну Балтийского моря.