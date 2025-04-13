Для этого Google перерабатывает оригинальный материал с помощью ИИ.

«Волшебник страны Оз» вышел на экраны кинотеатров еще в 1939 году и вызвал восторг у зрителей, не в последнюю очередь потому, что это был один из редких цветных фильмов того времени. Теперь Google хочет снова показать зрителем классический фильм и перенести его на самый большой в мире светодиодный экран.

С помощью искусственного интеллекта Google хочет перенести «Волшебника страны Оз» на светодиодный видео-шар экран или экран-сферу. Изображение: picture alliance/United Archives

Как поясняет компания в своем блоге, искусственный интеллект Deepmind от Google будет использоваться, помимо прочего, для показа фильма на сферическом светодиоднм экране под названием The Sphere («Сфера») 28 августа 2025 года. Поскольку в отличие от обычных киноэкранов или светодиодных экранов объект в Лас-Вегасе имеет сферическую форму, а значит, чтобы Джуди Гарленд в роли Дороти и ее спутников Тото, Льва и Железного Дровосека не были изображены искаженными, необходимо внести изменения в исходный материал.

Кроме того, на изображение сказываются огромные размеры «Сферы». Стивен Хиксон, который исследует ИИ в Deepmind, объясняет это изданию Wall Street Journal на примере: «Есть сцены, где нос Пугала имеет размер всего десять пикселей» — а экран имеет размер 16 000 x 16 000 пикселей. Имеющийся материал пришлось соответствующим образом экстраполировать. В целом 90 процентов фильма изменили с помощью с искусственным интеллектом.

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Итак, оригинальную версию фильма невозможно перенести на огромный экран «Сферы». С помощью ИИ были созданы расширения и шаблоны движений для персонажей, как пишет Google.

Google считает, что зрители должны воспринимать проект не как кинематографический опыт, а как эксперимент. «Мы берем любимый фильм, но немного переделываем его», — сказал Томас Куриан, генеральный директор Google Cloud.







