Текущие показатели продаж Tesla в США, вероятно, завышены. На самом деле спад продаж, скорее всего, более значителен.

Автомобильная компания Илона Маска Tesla, по-видимому, продала в этом году меньше автомобилей, чем предполагалось ранее. Отчасти это связано с тем, что Tesla держит в секрете фактические цифры продаж.







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В пятницу, 11 апреля, многочисленные СМИ сообщили об отчете о продажах компании Cox Automotive, в котором подробно описываются продажи электромобилей в США за первый квартал 2025 года. Согласно отчету, Tesla поставила 128 100 автомобилей за этот период — на 8,6 процента меньше, чем за тот же период в 2024 году. Однако в целом, согласно отчету, продажи электромобилей в США выросли — на 10 процентов по сравнению с 2024 годом.

Однако портал Electrek считает, что содержащиеся в отчете цифры по Tesla неполны. Будучи крупнейшим производителем электромобилей в США, компания является единственной, кто не публикует данные о региональных продажах или о продажах отдельных моделей.

Поэтому оценки Tesla завышены, считает ресурс Electrek. Ввиду отсутствия данных о продажах, следует полагаться на данные о регистрации транспортных средств в других странах, где имеются очень точные статистические данные. Затем цифры по зарубежным продажам можно вычесть из мировых показателей продаж.

В первом квартале Tesla продала по всему миру 336 681 электромобиль. Количество регистраций за пределами Канады и США составило 212 024 транспортных средств. Это означает, что Tesla должна была продать около 124 657 автомобилей в США и Канаде. Это означает, что продажи в США, вероятно, упали не на 8, а примерно на 15 процентов.