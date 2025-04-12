Уточняется, что корабль «не нарушал никаких морских законов, но вызвал обеспокоенность» у Военно-морской службы Ирландии.

Три четверти подводных кабелей полушария проходят через исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Ирландии. Она не является членом НАТО, а военный потенциал страны довольно слабый. Ирландия регулярно сообщает о присутствии российских разведывательных судов и подводных лодок в водах, за которые она несет ответственность.



В последние годы океанографическое судно «Янтарь», входящее в состав Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны России и оснащенное двумя мини-подводными лодками, неоднократно привлекало внимание ирландских и британских властей из-за появления вблизи критически важных объектов подводной инфраструктуры.

Так, в ноябре прошлого года «Янтарь» был замечен вблизи подводных телекоммуникационных кабелей и соединительного газопровода в Ирландском море. Находясь под пристальным наблюдением патрульного судна LÉ James Joyce и самолета морской разведки C295 Ирландского воздушного корпуса (IAC), судно запустило три беспилотных летательных аппарата.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей! «Источники в службе безопасности заявили, что назначение устройств неясно, но есть некоторые опасения», — сообщало тогда издание Irish Times.

В любом случае, «Янтарь» — не единственное российское судно, посещающее ИЭЗ Ирландии. В течение нескольких дней ирландский патрульный катер LÉ Samuel Beckett отслеживал разведывательное судно «Виктор Леонов». За ним также наблюдали самолет IAC C295 и самолет-разведчик Королевских ВВС, базирующийся в Лоссимауте (вероятно, это был самолет P-8A Poseidon).

По данным издания RTÉ, Военно-морская служба Ирландии попыталась связаться с «Виктором Леоновым», чтобы узнать его намерения в этом районе. Но корабль не ответил, хотя и подтвердил получение отправленного ему сообщения.

«Корабль не нарушал никаких морских законов, но предыдущие наблюдения за аналогичными разведывательными кораблями вызвали обеспокоенность по поводу российского наблюдения или картирования ирландской подводной инфраструктуры и кабелей», — отметило издание Irish Times.

Напомним, что «Виктор Леонов» представляет собой корабль водоизмещением около 3000 тонн и длиной 91 метр. Он вооружен двумя 30-мм пушками и ракетами класса «земля-воздух». Судно оснащено датчиками, предназначенными для перехвата электромагнитных сигналов.

В 2020 году это судно было замечено у берегов Шотландии. Более того, корабль даже задержался в заливе Мори-Ферт, где укрылся во время шторма Эйден. Он находился примерно в пятидесяти километрах от базы Лоссимаут.

На запросы СМИ Силы обороны Ирландии ответили, что не комментируют свои операции. По данным ирландских СМИ, судя по всему, «Виктор Леонов» сейчас направляется на Кубу — район, который он посещал его несколько раз в последние годы.