В этот реестр вносят звуковые записи, которые Библиотека Конгресса США считает «имеющими культурное, историческое или эстетическое значение».

Большинство пользователей, вероятно, до сих пор помнят мелодию, которая звучит при запуске Windows 95. Джингл продолжительностью около шести секунд ассоциируется именно с этой старой ОС. Напомним, как звучит эта мелодия:

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Эту мелодию, созданную почти 30 лет назад, слышали миллионы людей по всему миру, когда включали свои компьютеры.

Джингл был написан британским музыкантом и музыкальным продюсером Брайаном Ино, которого считают новатором во многих областях музыки. Теперь Национальный реестр аудиозаписей США добавил воспроизводимую при запуске Windows 95 мелодию в свой список.

Национальный реестр аудиозаписей — это каталог звукозаписей США, которые считаются особенно ценными, поскольку они «имеют культурное, историческое или эстетическое значение или потому что они отражают жизнь в Соединенных Штатах».

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Основная цель организации — сохранение собранных аудиодокументов. После включения в реестр джингл стал культурным достоянием США.

По данным Национального реестра аудиозаписей, повсеместное использование персональных компьютеров началось в 1990-х годах. И эта «технологическая революция» «получила значительный импульс» в августе 1995 года с выпуском операционной системы Windows 95 компанией Microsoft, говорится в пресс-релизе американской организации.

По данным издания Golem, Брайан Ино отправил в Microsoft в общей сложности 84 различных джинглов. Тогда американская компания остановила свой выбор на мелодии, которая теперь известна во всем мире.

«В Microsoft посчитали, что мелодия передаст ощущение гостеприимства, надежды и прогресса», — говорится в сообщении Национального реестра аудиозаписей.

Джингл, который воспроизводится при запуске Windows 95, — не первый звуковой документ компьютерной индустрии, включенный в специальный реестр: по данным издания Standard, в 2023 году такой чести уже удостоилась мелодия из компьютерной игры Super Mario.