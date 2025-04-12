Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Мелодия, которая звучит при запуске Windows 95, была включена в Национальный реестр аудиозаписей США
В этот реестр вносят звуковые записи, которые Библиотека Конгресса США считает «имеющими культурное, историческое или эстетическое значение».

Большинство пользователей, вероятно, до сих пор помнят мелодию, которая звучит при запуске Windows 95. Джингл продолжительностью около шести секунд ассоциируется именно с этой старой ОС. Напомним, как звучит эта мелодия:

Эту мелодию, созданную почти 30 лет назад, слышали миллионы людей по всему миру, когда включали свои компьютеры.
Джингл был написан британским музыкантом и музыкальным продюсером Брайаном Ино, которого считают новатором во многих областях музыки. Теперь Национальный реестр аудиозаписей США добавил воспроизводимую при запуске Windows 95 мелодию в свой список.

Национальный реестр аудиозаписей — это каталог звукозаписей США, которые считаются особенно ценными, поскольку они «имеют культурное, историческое или эстетическое значение или потому что они отражают жизнь в Соединенных Штатах».

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Основная цель организации — сохранение собранных аудиодокументов. После включения в реестр джингл стал культурным достоянием США.

По данным Национального реестра аудиозаписей, повсеместное использование персональных компьютеров началось в 1990-х годах. И эта «технологическая революция» «получила значительный импульс» в августе 1995 года с выпуском операционной системы Windows 95 компанией Microsoft, говорится в пресс-релизе американской организации.

По данным издания Golem, Брайан Ино отправил в Microsoft в общей сложности 84 различных джинглов. Тогда американская компания остановила свой выбор на мелодии, которая теперь известна во всем мире. 

«В Microsoft посчитали, что мелодия передаст ощущение гостеприимства, надежды и прогресса», — говорится в сообщении Национального реестра аудиозаписей.

Джингл, который воспроизводится при запуске Windows 95, — не первый звуковой документ компьютерной индустрии, включенный в специальный реестр: по данным издания Standard, в 2023 году такой чести уже удостоилась мелодия из компьютерной игры Super Mario.

#история #музыка #windows 95
Источник: golem.de
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Американские покупатели придумали хитрость, позволяющую приобретать видеокарты RTX 5000 ниже РРЦ
6
Китайские ученые разработали метод обработки стали, который увеличил ее прочность в 10 000 раз
3
В Подмосковье демонтируют Рогачевский мост и построят новый 211-метровый объект
+
Ученики Тюменского университета создали перчатку, которая поможет эпилептикам предупредить приступы
2
Пользователи Windows 10 и 11 после установки обновления обнаружили в системе пустую папку «inetpub»
3
E-cores Zen 6 превосходят Intel E-cores по энергопотреблению при 75% IPC от Zen 5
5
МАЗ создал полностью импортозамещённый в рамках союза России и Беларуси электробус
1
В России спроектировали дорогу к месторождению лития в Мурманской области за 40 млрд рублей
6
Compulab представляет компактный ПК с GeForce RTX 4060 и пассивным охлаждением мощностью до 300 Вт
+
Эталонную AMD Radeon RX 9070 XT разобрали и протестировали
+
Sony представила беспроводные портативные колонки ULT Field 3 и 5
+
Калининградский янтарный комбинат представил коллекцию украшений, вдохновленную космосом
+
Боевой робот «Варан» способен доставлять 200 килограммов груза
+
В Linux реализована эмуляция RT для запуска Indiana Jones на GPU Polaris, Vega и Navi
+
В Сочи камеры с искусственным интеллектом начнут следить за подозрительными машинами
+
ЕС перечислил Украине 1 миллиард евро доходов от замороженных активов России
2
19fortyfive: Серийное производство российского истребителя 5-го поколения Су-75 может быть отложено
26
На Волжской ГЭС завершена модернизация всех 22 гидротурбин
1
Sony представила портативные колонки ULT FIELD 5 и 3 с RGB-подсветкой и усиленным басом
+
Framework начала приём предзаказов на новый 12-дюймовый ноутбук
+

Популярные статьи

Вспоминаю старые фильмы ужасов с оригинальными сюжетами (субъективное мнение)
7
Сделал апгрейд ПК и понизил на 25 градусов температуру ЦП
60
Ryzen 5 8400F или Ryzen 5 5600 — какой процессор взять для сборки недорогого игрового ПК в 2025 году
18
Что не так с игровыми видеокартами, и действительно ли NVIDIA много лет водит геймеров за нос
22
Су-57 готовят к управлению тяжелыми ударными дронами в составе нескольких С-70 "Охотник"
3
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce3 "La Révolution trahie"
22
Тестируем i7-10875H + RTX 3060 в игре Control и почему AMD это неразумный выбор для игр
11
Игры за копейки - геймерские лайфхаки для Steam и Xbox
2
Душевная подборка недооцененных игр — конкурент Counter Strike и пингвины с пушками. Часть первая
+

Сейчас обсуждают

Родион Вестов
11:26
....в комнате всего +5... Пингвин чтоль? Уже на этой "очень" важной инфе, читать дальше не хочется. Явно человек с реальностью не дружит. +14 это уже дубак. А +5 это надо в куртке и шапке сидеть и в т...
Сделал абгрейд ПК и понизил на 25 градусов температуру ЦП
Сергей Медов
11:25
Я живу на кольском полуострове, в мурманской области, - я знаю где находится место под разработку, разведка уже ведётся, я знаю удалённость этого места от жд и авто дорог, с уверенностью вам говорю: -...
В России спроектировали дорогу к месторождению лития в Мурманской области за 40 млрд рублей
Vitalius_79
11:23
Это jedec, эта память легко жмется по таймингам.
Ryzen 5 8400F или Ryzen 5 5600 — какой процессор взять для сборки недорогого игрового ПК в 2025 году
Родион Вестов
11:23
Ранний этап разработки, это когда сели, поговорили, сказав, а неплохо бы.... ). По сути ноль, но для СМИ как повод, сойдет.
В Киеве сообщили о разработке аналога ЗРК Patriot
Квантовое Пиво
11:17
Как же все эти часы прекрасно выглядят на рейндерах, а на деле просто кирпичи
Google Pixel Watch 4 впервые показали на рендерах
Евгений Тебякин
11:15
А с какого ресурса предпоследний скриншот?
Игры за копейки - геймерские лайфхаки для Steam и Xbox
si-cat
10:39
Чем больше истошных воплей "Ща зайдём и наваляем!" - тем больше вероятность этого стремится к нулю 🤣
В ЕС сообщили об отсутствии консенсуса по отправке миротворцев на территорию Украины
si-cat
10:36
Красавчеги! Пиндосы 20 лет пыхтели - а бандерлоги за год сваяли (с ракетами :))) 🤣🤣🤣
В Киеве сообщили о разработке аналога ЗРК Patriot
ЧatoБoт
10:35
Правильно мыслите, тов. Уиткофф.
Atomfall сумела за первый месяц преодолеть отметку в 2 миллиона игроков
ЧatoБoт
10:32
И по итогу ЗапУкре (но без Закарпатья) придётся отдуваться за всё то, что наворотила нынешняя Некроина.
Reuters: Уиткофф предложил Трампу выполнить все требования России для урегулирования конфликта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем