Большинство пользователей, вероятно, до сих пор помнят мелодию, которая звучит при запуске Windows 95. Джингл продолжительностью около шести секунд ассоциируется именно с этой старой ОС. Напомним, как звучит эта мелодия:
Эту мелодию, созданную почти 30 лет назад, слышали миллионы людей по всему миру, когда включали свои компьютеры.
Джингл был написан британским музыкантом и музыкальным продюсером Брайаном Ино, которого считают новатором во многих областях музыки. Теперь Национальный реестр аудиозаписей США добавил воспроизводимую при запуске Windows 95 мелодию в свой список.
Национальный реестр аудиозаписей — это каталог звукозаписей США, которые считаются особенно ценными, поскольку они «имеют культурное, историческое или эстетическое значение или потому что они отражают жизнь в Соединенных Штатах».
Основная цель организации — сохранение собранных аудиодокументов. После включения в реестр джингл стал культурным достоянием США.
По данным Национального реестра аудиозаписей, повсеместное использование персональных компьютеров началось в 1990-х годах. И эта «технологическая революция» «получила значительный импульс» в августе 1995 года с выпуском операционной системы Windows 95 компанией Microsoft, говорится в пресс-релизе американской организации.
По данным издания Golem, Брайан Ино отправил в Microsoft в общей сложности 84 различных джинглов. Тогда американская компания остановила свой выбор на мелодии, которая теперь известна во всем мире.
«В Microsoft посчитали, что мелодия передаст ощущение гостеприимства, надежды и прогресса», — говорится в сообщении Национального реестра аудиозаписей.
Джингл, который воспроизводится при запуске Windows 95, — не первый звуковой документ компьютерной индустрии, включенный в специальный реестр: по данным издания Standard, в 2023 году такой чести уже удостоилась мелодия из компьютерной игры Super Mario.