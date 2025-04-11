Статус крупного мирового поставщика переработанного урана, готового к использованию в реакторах, может помочь Намибии в экономическом развитии. Ну а Россия возьмет под контроль многомиллиардный рынок ядерного топлива.

Намибия, один из крупнейших в мире производителей урана, пригласила Россию к сотрудничеству в рамках проекта по переработке этого радиоактивного элемента. Москва продолжает укреплять свое присутствие в Африке, инвестируя в нефтегазовый сектор и атомную энергетику.

Панорама Виндхука, столицы Намибии. Фото: @dconvertini/Flickr

На долю Намибии приходится около 10 процентов мирового производства урана, при этом Россия контролирует около 40 процентов мировых мощностей по его обогащению. Африканская страна полагала, что с таким опытом Россия облегчит ей переход от статуса продавца сырья к статусу крупного мирового производителя переработанного урана, готового к использованию в реакторах.

Россия использует растущие потребности континента в энергии и его разочарование в Западе. Европа требует от африканских стран перехода на альтернативную зеленую энергетику, которую Африка не может себе позволить. В апреле Россия, ничего не требуя, направила в Намибию вице-премьера Юрия Трутнева, который обсудил с президентом Намибии Нетумбо Нанди-Ндайтва использование огромных урановых ресурсов Намибии.

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Ожидания Намибии огромны. По данным Ассоциации производителей урана Намибии (NUA), власти страны могут рассчитывать, что развитие местных предприятий позволит создать рабочие места более чем для 5000 квалифицированных рабочих в ядерной отрасли к 2030 году. Налоговые поступления увеличатся примерно на 300 миллионов долларов в год благодаря внутренней переработке урана, а ядерная отрасль привлечет более 1,2 миллиарда долларов иностранных инвестиций.

Всемирный банк также призывает Намибию к переменам, утверждая, что переработка урана может быстро вывести Намибию в группу стран с уровнем дохода выше среднего.

У России тоже есть свои интересы в регионе. Цель — взять под контроль около 25 процентов мировых поставок урана к 2030 году. Намибия имеет важное значение для этого плана, поскольку она не только обладает самым качественным ураном в мире, но при этом ни сама страна, ни ее сырье не подпадают под какие-либо западные санкции.

Еще одной африканской страной, обладающей значительными неиспользованными запасами урана, является Уганда. Россия уже подписала с ней предварительное ядерное соглашение. В настоящее время государственная энергетическая компания «Росатом» ведет переговоры о программах развития атомной энергетики с Кенией, Танзанией, Суданом, Египтом, Марокко, Нигерией, Тунисом и Замбией. Сотрудничество со странами Африки помогает России сохранять позиции мирового лидера в области ядерной энергетики.





