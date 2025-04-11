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kosmos_news
В лунной миссии НАСА «Артемида» может быть задействован луноход Eagle компании Lunar Outpost
К концу года НАСА может решить, соответствует ли марсоход Lunar Outpost требованиям агентства для предстоящих миссий на Луну.

Луноход Eagle компании Lunar Outpost предназначен для помощи астронавтам в перемещении по спутнику Земли.
Так может выглядеть новый луноход. Фото: Lunar Outpost 
Eagle призван значительно увеличить дальность передвижения астронавтов и обеспечить транспортировку крупных полезных грузов. Ровер позволит астронавтам проводить научные эксперименты. Также производитель лунохода сможет предлагать коммерческие услуги. Эти коммерческие услуги подразумевают транспортировку различных полезных грузов от сторонних компаний, желающих проводить научные эксперименты или тестировать технологии.

«Мы опираемся на наш опыт, полученный в ходе обширных программ планетарной мобильности, включая наш ровер MAPP (мобильная автономная разведывательная платформа), который приземлился на Луне и выдерживает суровые условия космоса», — заявил в пресс-релизе технический директор Lunar Outpost Эй Джей Джемер.

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Речь идет февральской миссии, когда ровер компании Lunar Outpost прибыл на Луну на посадочном модуле IM-2 компании Intinuitive Machines. Планировалось, что небольшой ровер протестирует первую сеть 4G на Луне. Связь с транспортным средством поддерживалась более 200 часов, что позволило протестировать важные подсистемы.

Луноход Eagle рассчитан на размещение максимум двух астронавтов, которые могут управлять им в ручном режиме с помощью контроллеров в подлокотнике. Однако Eagle не нуждается в водителях и спроектирован так, чтобы иметь возможность передвигаться по Луне автономно.

В его грузовом отсеке есть место для полезной нагрузки или мощного роботизированного манипулятора. Каждое колесо Eagle может двигаться независимо от трех других колес, то есть ровер может перемещаться боком.

Eagle рассчитан на работу в течение двухнедельных лунных ночей, когда температура может опускаться до -280 градусов по Цельсию. Поэтому он подойдет для многолетней эксплуатации.

Весной этого года Eagle пройдет предварительные испытания, чтобы определить, соответствует ли он требованиям НАСА. К концу года станет известно, выберет ли НАСА этот луноход для своей программы Artemis («Артемида»). Первая запланированная высадка на Луну запланирована не ранее 2027 года.


#техника #космос #луна #artemis #артемида #луноход #ровер
Источник: globenewswire.com
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