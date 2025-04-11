Предполагалось, что российский истребитель-невидимка (недорогая альтернатива американскому истребителю F-35) будет готов к серийному производству в 2026 году.

Разрабатываемый Россией истребитель-невидимка пятого поколения Су-75, вероятно, еще не скоро поднимется в воздух. Санкции и отсутствие интереса со стороны иностранных государств к самолету задерживают разработку истребителя.

Су-75. Фото: «Ростех»

Су-75 был показан на авиасалоне МАКС в июле 2021 года, но только в виде макета 1:1. Планируется, что самолет с треугольным крылом будет готов к серийному производству в 2026 году. Как пишет ресурс 19fortyfive, эти сроки вряд ли будут соблюдены.

Су-75 рекламировался за рубежом и в первую очередь предназначался для экспорта — как дешевая альтернатива американскому истребителю F-35. США активно экспортируют F-35: 19 стран или его уже используют или заказали.

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На данный момент страны, которые не могут сами построить самолет, но хотят иметь на вооружении истребитель-невидимку, могут рассчитывать только на F-35. Цены варьируются в зависимости от страны-заказчика, объема заказа и контрактов на обслуживание. В 2011 году Япония заказала 42 истребителя F-35A по цене чуть менее 190 миллионов долларов за единицу.

За исключением макета Су-75 и слайд-шоу, показанного на авиасалоне Airshow China 2024, информации о самолете мало. Даже если бы Су-75 стоил всего лишь в два раза меньше американского аналога (по имеющимся данным, целевая экспортная цена составляет от 50 до 75 миллионов долларов), он был бы значительно дешевле F-35.

Кроме того, Россия будет поставлять продукцию странам, которые не входят в «список друзей» США и, следовательно, не могут закупать американские истребители-невидимки.

Сообщается, что одномоторный самолет оснащен стелс-технологиями. Однако пока даже прототип не создан. Первый полет, который должен был состояться в 2023 году, несколько раз откладывался.

События нескольких последних лет заставила российскую военную промышленность расставить другие приоритеты: переход к производству крылатых ракет и небольших недорогих беспилотников. Дорогостоящая разработка нового малозаметного истребителя отошла на второй план.

Ресурс 19fortyfive утверждает, что доступ к таким компонентам, как высокопроизводительные компьютерные чипы, был ограничен санкциями, что еще больше усложняет разработку высокотехнологичного самолета.

Интерес других стран к приобретению российского истребителя ограничен. Задержки в разработке еще больше усиливают опасения относительно будущего Су-75.

В России уже эксплуатируется истребитель пятого поколения — Су-57. Серийное производство началось в 2022 году, и теперь ожидается, что на вооружении будет 19 самолетов Су-57. В этом году планируется построить еще 16 самолетов.

Су-57 уже готов к экспорту. Первым покупателем стал Алжир, который в начале года заказал «неуказанное» количество (по слухам, от 12 до 14) Су-57.



