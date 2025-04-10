Эти «комплекты Scorpion» заменят нынешнюю нашлемную систему целеуказания компании Collins Aerospace.

В мае 2022 года ВВС Национальной гвардии объявили, что выбрали нашлемную систему целеуказания (или по другому: нашлемный прицел) Scorpion для оснащения пилотов истребителей F-16 Block 30, 40 и 50, ранее использующих нашлемную систему целеуказания (JHMCS), поставляемую Collins Aerospace.

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Однако 8 апреля компания Thales подтвердила, что Агентство НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA) уведомила компанию TDSI (Thales Defense & Security, Inc.) о заключении контракта на поставку комплектов Scorpion для «поддержки модернизации нашлемных прицелов на истребителях ВВС США F-16».

«Thales получила контракт от ВВС США на поставку комплектов Scorpion для улучшения возможностей визуализации и ситуационной осведомленности пилотов F-16 ВВС США. Этот выбор позволит Thales Visionix Inc., подразделению Thales Defense & Security, Inc. (TDSI), модернизировать оборудование, которое в настоящее время эксплуатируется на самолетах F-16 ВВС США Block 40 и 50», — пояснил производитель.

Эти «комплекты Scorpion» заменят нынешнюю систему JHMCS; контракт позволит ВВС США «иметь единое решение» для своих F-16, а также для самолетов ВВС Национальной гвардии.

В компании Thales подчеркивают, что это «первый из нескольких потенциальных заказов, направленных на модернизацию парка истребителей F-16 ВВС США с использованием технологий, обеспечивающих более широкую оперативную совместимость между вооруженными силами». Условия контракта «также предусматривают возможность продажи техники любому другому партнеру, члену Североатлантического альянса, который будет эксплуатировать самолеты F-16».

Однако число стран-членов НАТО, имеющих на вооружение истребители F-16 Block 30, 40 и 50, резко сокращается, поскольку модернизация их боевых самолетов предполагает закупку F-35A или F-16 Block 70 «Viper».

Модернизация нашлемных дисплеев имеют важное значение для пилотов. Они позволяют получать критически важную информацию в режиме реального времени.

«Это оборудование дает им возможность лучше оценить тактическую ситуацию, принимать более обоснованные решения и повышать эксплуатационную эффективность, одновременно снижая необходимость фокусировать свое внимание на чем-либо, кроме навигационных приборов и окружающей среды», — объясняет Джим Джерати, исполнительный вице-президент Thales Visionix Inc.

Напомним, что нашлемный прицел Scorpion, которым будет оснащен и самолет Rafale, доведенный до стандарта F4, облегчает понимание тактической ситуации, «подчиняя» системы вооружения и управления полетом взору пилота. Вся информация, необходимая пилоту для выполнения задания, отображается на дисплее его шлема. Это решение, например, позволяет обозначить потенциальную цель движением головы.

Эта система связана с прецизионным детектором HObIT (Hybrid Optically Based Inertial Tracker) компании Visionix, который, по словам компании Thales, обеспечивает «высокоточные возможности отслеживания благодаря своей гибридной опто-инерциальной технологии».