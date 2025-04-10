Конкуренты Wix, Durable и 10Web уже предлагают конструкторы сайтов на базе ИИ.

Ресурс WordPress.com представил новый конструктор сайтов на базе искусственного интеллекта, призванный значительно упростить создание сайтов. Инструмент позволяет пользователям создавать полноценные сайты с макетами, контентом и изображениями, используя простые текстовые описания (подсказки), без необходимости каких-либо предварительных технических знаний.

Новый инструмент на основе искусственного интеллекта предоставляется бесплатно (с ограниченными функциями) и призван укрепить основной бизнес WordPress — в конечном итоге, речь идет о заключении сделок по тарифным планам на хостинг веб-сайтов. Кроме того, WordPress должен подготовиться к противостоянию с такими конкурентами, как Wix, Durable или 10Web, которые уже предлагают конструкторы сайтов на базе искусственного интеллекта.

Новый конструктор ориентирован на самую разную аудиторию, включая предпринимателей, фрилансеров, блогеров и разработчиков, желающих быстро создать свои площадки в интернете. Процесс был значительно упрощен:

Пользователи описывают идею своего сайта на главной странице сервиса

После входа на WordPress.com ИИ создает веб-сайт

Изменения можно вносить вручную или с помощью дополнительных подсказок

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Для запуска созданного сайта необходим тарифный план хостинга WordPress.com, включающий бесплатный домен на первый год. В отличие от других решений на основе ИИ, которые полагаются на стандартные шаблоны, WordPress использует более гибкий подход. Каждый пользователь получает 30 бесплатных подсказок для создания дополнительных страниц или внесения изменений. При платном хостинге доступно неограниченное количество запросов.

Разработчики рекомендуют быть максимально конкретными в первоначальном запросе и предоставить подробную информацию о желаемом веб-сайте. В настоящее время инструмент доступен только для создания новых сайтов.

В текущей версии конструктор пока не подходит для более сложных проектов, таких как сайты электронной коммерции или страницы со специальными интеграциями. Однако WordPress подчеркивает, что работа над улучшениями ведется.

Для продвинутых пользователей сохраняется возможность вручную настраивать созданный ИИ сайт и дорабатывать его с использованием всех функций WordPress.





