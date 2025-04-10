Программа британского правительства направлена ​​на получение доступа к конфиденциальным данным и предотвращение серьезных преступлений. Организации по защите гражданских прав выступают против этого проекта.

В настоящее время британские власти работают над «программой прогнозирования убийств» (murder prediction). Ранее эта информация держалась в секрете, но ее пришлось обнародовать из-за запроса информации от неправительственной организации Statewatch. Программное обеспечение разработано на основе данных полиции и правительства о подозреваемых, жертвах, свидетелях, пропавших без вести и людях, представляющих угрозу безопасности, для выявления лиц, которые могут совершить убийство.







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С помощью этого проекта британское правительство стремится повысить общественную безопасность. В настоящее время ПО все еще находится в стадии разработки и не используется. Критики считают программу весьма спорной, поскольку алгоритмические системы прогнозирования преступлений часто несовершенны и носят дискриминационный характер.

По данным Statewatch, наборы данных содержат информацию о судимостях, возрасте, в котором человек впервые стал жертвой насильственного преступления, и возрасте, в котором человек впервые обратился в полицию. Также включены данные о психическом здоровье, членовредительстве, инвалидности и домашнем насилии.

НПО утверждает, что в программу также включены данные людей, которые никогда не были осуждены за преступление. Однако британские власти это отрицают.

София Лайалл из Statewatch в пресс-релизе называет программу «ужасающей и антиутопической». ПО классифицирует людей как преступников еще до того, как они что-либо совершили:

«Эта новейшая модель, которая использует данные нашей институционально расистской полиции и Министерства внутренних дел, усилит и увеличит структурную дискриминацию в системе уголовного правосудия».

В частности, эта система еще больше усугубит положение людей, которые уже страдают от нищеты и расовой дискриминации. НПО требует, чтобы власти не полагались на сомнительные технологические решения, а инвестировали в социальную сферу.

Ранее британские власти уже разрабатывали программы предиктивного полицейского надзора. Например, так называемая Система оценки правонарушителей (OASys) была разработана для оценки вероятности повторного совершения правонарушения осужденным преступником. Исследование используемой алгоритмической системы показало, что она более точна в отношении белых правонарушителей, чем в отношении представителей других рас.

Ранее в исследовательском отчете был сделан вывод о том, что предиктивная полицейская деятельность проблематична с точки зрения защиты данных, может подорвать презумпцию невиновности. В районах, которые более тщательно контролируются полицией благодаря ПО, также будет зарегистрировано больше преступлений.



