Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Компания H2 Clipper разработала технологию строительства дирижаблей с участием роботов
Группа роботов будет строить дирижабли на 60% быстрее людей. Калифорнийская компания по производству дирижаблей подала патент на технологию этого нового подхода к производству.

Калифорнийская компания H2 Clipper специализируется на водородной инфраструктуре. В рамках проекта Pipeline-in-the-Sky компания планирует построить одноименные работающие на водороде дирижабли для транспортировки водорода. Каждый дирижабль рассчитан на перевозку 150 тонн груза. Дирижабли передвигаются быстрее кораблей, грузовиков или поездов.
Визуализация деятельности роботов H2 Clipper при строительстве дирижабля. Фото: H2 Clipper 
Первый полет прототипа запланирован на 2026 год, а коммерческая эксплуатация Pipeline-in-the-Sky должна начаться в 2029 году. Компания недавно подала патент на полуавтономную производственную систему, состоящую из отдельных роботов, которая также подходит для производства других аэрокосмических аппаратов. Однако пока неясно, когда именно будет развернута эта производственная линия.

Вместо традиционных сборочных линий с рабочими-людьми компания H2 Clipper планирует использовать роботов для сборки своих дирижаблей. Применяемые по отдельности или в группе, они повышают точность производства и в то же время обходятся дешевле.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

«Консервативные оценки, основанные на текущих показателях аэрокосмического производства, показывают, что такой подход может сократить производственные затраты на 40 процентов, а время производства — до 60 процентов», — поясняет в пресс-релизе основатель и генеральный директор компании Ринальдо Брутоко. 

Он описывает патент как «переломный момент» в отрасли. В частности, роботы соберут летательный аппарат, прикрепят внешнюю обшивку и установят структурные и внутренние компоненты. От них требуется выполнять процессы склеивания и крепления, а также контролировать качество.

Столкновения между отдельными роботами должны предотвращаться с помощью ряда датчиков и систем искусственного интеллекта. Новый подход устраняет необходимость в стационарных системах в одном месте. Группу роботов можно гибко развертывать и управлять им дистанционно.


#технологии #робототехника #роботы #дирижабли
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Казахстане обнаружено одно из крупнейших в мире месторождений редкоземельных металлов
16
Samsung Galaxy S26 Ultra сохранит S-Pen и получит доработанную 200 Мп камеру
+
В Индийских мастерских собирают рабочие ноутбуки за $100, используя части из выброшенных устройств
+
Южнокорейское подразделение Samsung опубликовало график развёртывания стабильной версии One UI 7.0
1
Новая видеокарта Nvidia Tegra T239 для Switch 2 уже в значительной степени раскрыта
1
VIK-on проанализировал различные версии GeForce RTX 5090 и выделил их сильные и слабые стороны
7
Опрос показал, что многие не знают как правильно обновлять Android-смартфоны
+
Vivo X200 Ultra с 35-мм камерой Zeiss попал на видео до анонса
+
По данным инсайдера, NVIDIA начала использовать память GDDR7 от SK hynix в видеокартах RTX 50
+
Часы Casio MWC100H-2A2V подешевели до 18 долларов и получили высокие оценки
+
Все основные характеристики Nvidia RTX 5060 Ti были раскрыты благодаря транспортной накладной
3
OnePlus 14, станет флагманским Android-смартфоном с гигантской батареей
1
Huawei Enjoy 70X Lite унаследует дизайн от Enjoy 70X, но получит более скромные характеристики
+
Ютубер Bringus Studios показал SteamBox – прототип новой консоли Valve
2
Модифицированный BIOS позволил AMD RX 9070 обойти по производительности заводскую XT-версию
2
Samsung опубликовала подробный график выпуска One UI 7 для поддерживаемых устройств
+
Новые модели BMW будут иметь поддержку искусственного интеллекта Alibaba
+
В Великобритании впервые осуществлен видеозвонок через 250 миль с квантовой защитой
+
Российских автомобилистов предупредили о новой схеме мошенничества с помощью разбитых телефонов
+
Роберт Паттинсон снимется в триквеле «Дюны» Дени Вильнёва
+

Популярные статьи

Что я узнал, сделав семь удачных и не очень апгрейдов игрового компьютера за 23 года
24
"Влюбленные глаза", "Электрический штат", "Микки 17" - краткий обзор новых фильмов
+
О будущей российской игровой консоли "Витязь" и почему иностранные злопыхатели выступают против нее
73
Почему сегодня нет смысла покупать старушку GeForce GTX 1080 Ti и сколько ОЗУ нужно для 1080р@60fps
29
Microsoft советует выкинуть компьютер, если он не тянет Windows 11 - собираем ПК для актуальной ОС
40
О пользе GOG Dreamlist для геймера — находим множество хороших и малоизвестных игр одним кликом
5
Центральный офис Apple направил 5 большегрузных самолетов в Индию для вывоза продукции
2
Реклама — неоспоримое зло или суровая необходимость
19
Каким должен быть новый Deus Ex - размышляю о будущем серии, будучи фанатом жанра киберпанк
37
Обзор процессорного кулера Ocypus Delta A40 WH ARGB
2

Сейчас обсуждают

Solarex
13:15
Зачем выбрасывать то, что исправно работает. Лучше уволить рукожопых индусов, постоянно ломающих функции ПО в очередном обновлении, убрать ограничения совместимости ПК и сделать микрософт греат агейн.
Microsoft советует выкинуть компьютер, если он не тянет Windows 11 - собираем ПК для актуальной ОС
PanzerK
13:08
Ну игры с шейдерами по вине nVidia начали выходить в 2004 году, хотя релизы тех же Doom 3 и Half-Life 2 были намечены изначально на 2003, да и сами игры в принципе были к тому моменту готовы. Выпуск 4...
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce3 "La Révolution trahie"
ebatoryi
13:04
11:30 10.04.2025 Китай пообещал сражаться в тарифной войне с США до победного.
Трамп повысил тарифы на импорт для Китая до 125% и поставил на паузу в 90 дней для других стран
Сергей Гром
12:50
Ключевое слово почти
Ноутбучные RTX 5090 показали производительность на уровне десктопной RTX 4070 Ti Super
jugador
12:50
Ещё 1 примечательный факт по поводу 3-его жирафа. На момент выхода 200-ка умудрялась проигрывать в чистую во всех играх предыдущему топу, а 500-ка, либо была равной, либо обходила на гулькин нос. Шей...
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce3 "La Révolution trahie"
dimkahon
12:49
Я ждал этот обзор... словами не описать, как я хотел эту карту в 2002-м. Но покупать комп с нуля дело весьма затратное, и хоят у меня уже был монитор, немного оперативки и клавиатура с мышкой - все вс...
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce3 "La Révolution trahie"
evilmatriks
12:49
лыжи ультрагир сыпятся псц, хорошо если гарантийку отработают
LG выпустила новый изогнутый игровой OLED-монитор UltraGear 34GX90SA за $1399
Andrey Kovalchuk
12:48
Шта?!? Рецессия?! У рiдной омiрiкi?! Да как они посмели такое даже подумать? Это же невозможно! Агенты Пекина штоле?!
JPMorgan сохраняет прогноз на рецессию в США, несмотря на паузу в пошлинах
Andrey Kovalchuk
12:45
Ахахах. Дебил не выкупил иронии и очередной раз обосрался, не снимая штанов. Впрочем, ничего нового
Geforce RTX 5060 Ti поступит в продажу в середине апреля в версиях с 16 и 8 ГБ памяти GDDR7
ИСКАНДЕР
12:37
Распиловка - это когда заявили, деньги получили, но так и не стали ничего производить. А тут начали производить, но они никому оказались не нужны. Производитель, вообще-то в убытке оказался. ))) Хотя ...
Производство российских телевизоров Irbis остановлено из-за низкого спроса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем