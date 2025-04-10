Группа роботов будет строить дирижабли на 60% быстрее людей. Калифорнийская компания по производству дирижаблей подала патент на технологию этого нового подхода к производству.

Калифорнийская компания H2 Clipper специализируется на водородной инфраструктуре. В рамках проекта Pipeline-in-the-Sky компания планирует построить одноименные работающие на водороде дирижабли для транспортировки водорода. Каждый дирижабль рассчитан на перевозку 150 тонн груза. Дирижабли передвигаются быстрее кораблей, грузовиков или поездов.

Визуализация деятельности роботов H2 Clipper при строительстве дирижабля. Фото: H2 Clipper

Первый полет прототипа запланирован на 2026 год, а коммерческая эксплуатация Pipeline-in-the-Sky должна начаться в 2029 году. Компания недавно подала патент на полуавтономную производственную систему, состоящую из отдельных роботов, которая также подходит для производства других аэрокосмических аппаратов. Однако пока неясно, когда именно будет развернута эта производственная линия.

Вместо традиционных сборочных линий с рабочими-людьми компания H2 Clipper планирует использовать роботов для сборки своих дирижаблей. Применяемые по отдельности или в группе, они повышают точность производства и в то же время обходятся дешевле.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей! «Консервативные оценки, основанные на текущих показателях аэрокосмического производства, показывают, что такой подход может сократить производственные затраты на 40 процентов, а время производства — до 60 процентов», — поясняет в пресс-релизе основатель и генеральный директор компании Ринальдо Брутоко.

Он описывает патент как «переломный момент» в отрасли. В частности, роботы соберут летательный аппарат, прикрепят внешнюю обшивку и установят структурные и внутренние компоненты. От них требуется выполнять процессы склеивания и крепления, а также контролировать качество.

Столкновения между отдельными роботами должны предотвращаться с помощью ряда датчиков и систем искусственного интеллекта. Новый подход устраняет необходимость в стационарных системах в одном месте. Группу роботов можно гибко развертывать и управлять им дистанционно.





