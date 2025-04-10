Макет самолета из Южной Кореи предназначен для введения в заблуждение систем наблюдения и наведения противника.

Южнокорейская компания WooriByul производит коммуникационное оборудование, а также поставляет его военным. Недавно компания выпустила видеоролик, демонстрирующий, по-видимому, новый продукт: автомобильный прицеп, который можно превратить в копию южнокорейского истребителя KF-21 всего за несколько минут и с помощью нескольких простых шагов.







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Хотя надувной манекен не может летать, он призван сбивать противника с толку. В лучшем случае под обстрел попадет именно макет, а не настоящий, куда более ценный KF-21.Использование муляжей боевой техники на войне — идея далеко не новая. Например, в ходе последних конфликтов стороны использовали макеты советских и западных истребителей, чтобы отвлечь атаки противника от настоящих самолетов.

Ранее, на выставке военной техники в Дании чешский производитель Inflatech представил надувной самолет F-16, как сообщает The War Zone. Также был представлен макет танка.