Наблюдение было проведено международной исследовательской группой с помощью космического телескопа «Хаббл» и подтверждает давнюю теорию о карликовых галактиках.

Группа ученых под руководством астронома Франсин Марло из Университета Инсбрука впервые наблюдала два сливающихся звездных скопления в центральной области карликовых галактик. Результаты проекта, в котором принимала участие международная исследовательская группа MATLAS, были опубликованы 9 апреля в научной статье в журнале Nature.

NVC 5477 — карликовая галактика, сфотографированная космическим телескопом «Хаббл». Фото: ЕКА/НАСА

Карликовые галактики состоят как минимум из 100 раз меньшего количества звезд, чем Млечный Путь, который содержит от 100 до 300 миллионов звезд. Они представляют собой наиболее распространенный тип галактик во Вселенной и являются строительными блоками массивных галактик.

В центре большинства карликовых галактик находится компактное звездное скопление, насчитывающее от сотен тысяч до сотен миллионов звезд. Это так называемые основные звездные скопления. Они являются одними из самых плотных звездных систем из существующих. То, как они возникают, обсуждается уже несколько десятилетий.

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Исследователи предполагают, что большие звездные скопления возникают в результате слияния более мелких звездных скоплений, называемых шаровыми скоплениями. Шаровые скопления мигрируют к центру карликовой галактики.

Исследовательская группа проанализировала около 80 карликовых галактик, которые наблюдались с помощью космического телескопа «Хаббл». В некоторых из них они обнаружили необычные на вид звездные скопления.

Две карликовые галактики из выборки MATLAS демонстрируют признаки слияния звездных скоплений

В некоторых галактиках несколько звездных скоплений располагались близко друг к другу. В других случаях астрономы наблюдали слабый поток света.

«Мы были удивлены световыми потоками, наблюдаемыми вблизи центра галактик, поскольку ничего подобного ранее не фиксировалось», — объясняет руководитель исследования Мелина Пулен из Университета Оулу (Финляндия).

Анализ наблюдаемых объектов показал, что они обладают свойствами, схожими с шаровыми скоплениями, которые уже были обнаружены в карликовых галактиках. Таким образом, ядро звездного скопления могло фактически вырасти, как теоретически предполагалось, за счет шаровых скоплений в центре карликовых галактик.

Рори Смит из Технического университета Федерико Санта-Мария в Сантьяго (Чили) и его команда дополнили исследовательский проект моделированием, чтобы подтвердить происхождение наблюдаемых световых потоков. Они смоделировали процесс слияния звездных скоплений с различной массой, динамикой и числом вовлеченных скоплений.

Согласно этому моделированию, наблюдаемые световые потоки возникают при слиянии двух звездных скоплений со значительной разницей масс. Чем больше отношение масс, тем длиннее световой поток.





