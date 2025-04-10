Сообщается, что Ironwood намного эффективнее своего предшественника и делает сервисы Google Cloud более мощными.

9 апреля на внутренней конференции Google Cloud Next компания представила свой новый чип TPU Ironwood. Процессор Tensor предназначен для приложений искусственного интеллекта, таких как Gemini, которые в результате должны стать быстрее.

Ironwood. Фото: GoogleIronwood — это седьмое поколение в линейке чипов TPU компании, которое считается одной из немногих альтернатив процессорам NVIDIA. Однако чипы можно использовать только для сервисов Google, а клиентам облачных сервисов они станут доступны уже в этом году. Компания не раскрывает, кто их производит.

Процессор представлен в двух конфигурациях: кластер на 256 и 9216 чипов, что позволяет выполнять чрезвычайно энергоемкие процессы. По данным отчета Google, Ironwood может обеспечить вдвое большую производительность, чем его предшественник Trillium, при той же потребляемой мощности.

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Чип обеспечивает на пике 4614 TFLOPs вычислительной мощности.

Интегрированная система жидкостного охлаждения обеспечивает эффективное охлаждение процессоров даже при длительной нагрузке. Центры обработки данных, особенно те, которые специализируются на приложениях ИИ, потребляют огромное количество энергии, что также во многом связано с необходимостью охлаждения.





