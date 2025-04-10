Президент США Дональд Трамп объявил в среду вечером, 9 апреля, о 90-дневной приостановке дополнительных пошлин, которые он ввел на импорт из многочисленных стран. Речь идет о странах, готовых вести переговоры с США. Это решение является первым признаком того, что президент, возможно, отходит от полномасштабной торговой войны.
В своем посте на соцсети Truth Social Трамп написал:
«Учитывая тот факт, что более 75 стран связались с официальными лицами Соединенных Штатов, включая Министерство торговли, Министерство финансов и Торгового представительства США, чтобы договориться о решении всех вопросов, и что эти страны, по моей настоятельной рекомендации, не предприняли никаких ответных мер против Соединенных Штатов, я санкционировал 90-дневную паузу на повышение пошлин. В этот период будет действовать значительно более низкий тариф в размере 10%».
Напряжение сохраняется лишь в отношении Китая, который уже отреагировал высокими ответными пошлинами.
«В связи с неуважением, проявленным Китаем к мировым рынкам, я увеличиваю пошлину, введенную Соединенными Штатами Америки в отношении Китая, до 125%», — написал Трамп.
Президент добавил, что «в какой-то момент Китай поймет, что времена эксплуатации США и других стран больше не являются ни устойчивыми, ни приемлемыми».
Это заявление вызвало явную позитивную реакцию на финансовых рынках. Фондовые рынки США резко выросли после заявления Трампа. Сразу после объявления индекс S&P 500 подскочил почти на 10 процентов, а технологический индекс Nasdaq Composite вырос на 12 процентов.
Улучшение настроений игроков также наблюдалось на рынке криптовалют. За короткий период времени рынок подскочил почти на 7 процентов, а рыночная капитализация сразу же увеличилась еще на 200 миллиардов долларов. Биткоин подскочил на 6 процентов, Ethereum — на 10 процентов, Solana, Chainlink, Avanlanche, SUI и Hedera — на 12–14 процентов.
Мэтт Хоуган, ИТ-директор компании по управлению активами Bitwise Invest, объяснил в интервью Bloomberg, что торговая и валютная война приведут к изменениям на финансовых рынках, от которых биткоин должен явно выиграть. По его словам, другие страны теперь будут все чаще искать альтернативные резервные активы, в то время как девальвация национальных валют продолжится. Оба фактора являются потенциальными катализаторами роста цены биткоина.
Мэтью Сигел, руководитель отдела цифровых активов VanEck, видит первые признаки того, что биткоин превращается из спекулятивного актива в «функциональный денежный инструмент». По словам Сигела, текущие события могут привести к тому, что такие страны, как Китай и Россия, продолжат расширять и без того непрекращающуюся торговлю биткоинами и другими криптовалютами. В контексте текущих событий биткоин может привлечь внимание не только как альтернативный резервный актив, но и как не подлежащее цензуре средство транзакций.
Поскольку биткоин не имеет контрагентского риска и, в отличие от многих компаний, принципиально не страдает от тарифов, этот актив идеально подошел бы на роль «тихой гавани» в нынешние времена.
Итак, так называемые ответные пошлины сверх мировой базовой ставки в 10% вступили в силу в среду. Новое правило означает, что все страны, которые не приняли ответных мер против США, теперь освобождаются от более высоких пошлин на 90 дней и вместо этого облагаются единой ставкой таможенного тарифа в размере 10%. В среду ЕС объявил о введении пошлин на некоторые товары из США.