Президент США Дональд Трамп сообщил, что приостанавливает на 90 дней введение повышенных ввозных пошлин для большинства стран мира. В этот период, написал Трамп в своей соцсети Truth Social, будет действовать тариф в 10%.

Президент США Дональд Трамп объявил в среду вечером, 9 апреля, о 90-дневной приостановке дополнительных пошлин, которые он ввел на импорт из многочисленных стран. Речь идет о странах, готовых вести переговоры с США. Это решение является первым признаком того, что президент, возможно, отходит от полномасштабной торговой войны.







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В своем посте на соцсети Truth Social Трамп написал:





«Учитывая тот факт, что более 75 стран связались с официальными лицами Соединенных Штатов, включая Министерство торговли, Министерство финансов и Торгового представительства США, чтобы договориться о решении всех вопросов, и что эти страны, по моей настоятельной рекомендации, не предприняли никаких ответных мер против Соединенных Штатов, я санкционировал 90-дневную паузу на повышение пошлин. В этот период будет действовать значительно более низкий тариф в размере 10%».

Напряжение сохраняется лишь в отношении Китая, который уже отреагировал высокими ответными пошлинами.

«В связи с неуважением, проявленным Китаем к мировым рынкам, я увеличиваю пошлину, введенную Соединенными Штатами Америки в отношении Китая, до 125%», — написал Трамп.

Президент добавил, что «в какой-то момент Китай поймет, что времена эксплуатации США и других стран больше не являются ни устойчивыми, ни приемлемыми».

Это заявление вызвало явную позитивную реакцию на финансовых рынках. Фондовые рынки США резко выросли после заявления Трампа. Сразу после объявления индекс S&P 500 подскочил почти на 10 процентов, а технологический индекс Nasdaq Composite вырос на 12 процентов.

Улучшение настроений игроков также наблюдалось на рынке криптовалют. За короткий период времени рынок подскочил почти на 7 процентов, а рыночная капитализация сразу же увеличилась еще на 200 миллиардов долларов. Биткоин подскочил на 6 процентов, Ethereum — на 10 процентов, Solana, Chainlink, Avanlanche, SUI и Hedera — на 12–14 процентов.







Мэтт Хоуган, ИТ-директор компании по управлению активами Bitwise Invest, объяснил в интервью Bloomberg, что торговая и валютная война приведут к изменениям на финансовых рынках, от которых биткоин должен явно выиграть. По его словам, другие страны теперь будут все чаще искать альтернативные резервные активы, в то время как девальвация национальных валют продолжится. Оба фактора являются потенциальными катализаторами роста цены биткоина.Мэтью Сигел, руководитель отдела цифровых активов VanEck, видит первые признаки того, что биткоин превращается из спекулятивного актива в «функциональный денежный инструмент». По словам Сигела, текущие события могут привести к тому, что такие страны, как Китай и Россия, продолжат расширять и без того непрекращающуюся торговлю биткоинами и другими криптовалютами. В контексте текущих событий биткоин может привлечь внимание не только как альтернативный резервный актив, но и как не подлежащее цензуре средство транзакций.

Поскольку биткоин не имеет контрагентского риска и, в отличие от многих компаний, принципиально не страдает от тарифов, этот актив идеально подошел бы на роль «тихой гавани» в нынешние времена.

Итак, так называемые ответные пошлины сверх мировой базовой ставки в 10% вступили в силу в среду. Новое правило означает, что все страны, которые не приняли ответных мер против США, теперь освобождаются от более высоких пошлин на 90 дней и вместо этого облагаются единой ставкой таможенного тарифа в размере 10%. В среду ЕС объявил о введении пошлин на некоторые товары из США.