Тайваньский производитель полупроводников, возможно, нарушил запрет США на экспорт в Китай.

Тайваньскому производителю микросхем TSMC грозит штраф в размере одного миллиарда долларов или более за возможное нарушение эмбарго США на экспорт технологий в Китай. Министерство торговли США расследует дело, связанное с чипом, который появился в нейронном процессоре, производимом китайской технологической компанией Huawei, сообщили агентству Reuters во вторник, 8 апреля, несколько человек, знакомых с ситуацией.

TSMC — крупнейший в мире независимый контрактный производитель полупроводниковой продукции. Аббревиатура расшифровывается как «Тайваньская компания по производству полупроводников». Фото: REUTERS

В министерстве отказались комментировать этот вопрос. Компания TSMC подчеркнула, что соблюдает законы. Крупнейший в мире контрактный производитель микросхем из Тайваня сообщил о возможном обходе экспортных ограничений США осенью прошлого года. Он поставил полупроводник китайской компании Sophos, которая, по-видимому, передала его Huawei. Поскольку данные чипы частично основаны на американских технологиях, правительство США может запретить их экспорт определенным клиентам.

По словам отраслевого эксперта Леннарта Хайма из аналитического центра Rand Technology and Security and Policy Center, за последние годы TSMC произвела в общей сложности около 3 миллионов данных чипов. Из-за риска передачи продукции компаниям, находящимся под санкциями, контрактному производителю изначально не было разрешено поставлять продукцию китайским клиентам.

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Этот случай бросает тень на экономические отношения между Тайванем и Соединенными Штатами. Обе страны хотят пересмотреть условия экспорта после того, как на прошлой неделе президент США Дональд Трамп ввел пошлины в размере 32 процентов на импорт из Тайваня. До сих пор компьютерные чипы были освобождены от пошлин. Однако Трамп не исключил их введения на эту продукцию.

Представители правительства США также неоднократно подчеркивали свое намерение принять более жесткие меры против нарушений экспортного эмбарго. Однако оставалось неясным, сможет ли TSMC достичь мирового соглашения, учитывая ее многомиллиардные инвестиции в США.





