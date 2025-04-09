Это может означать повышение привлекательности данного региона, а также установление более прочного сотрудничества между Астаной и Европейским Союзом.

Министерство индустрии и строительства Казахстана сообщило, что геологоразведочная компания ТОО «Центргеолсъемка» обнаружила значительные месторождения редкоземельных элементов в Карагандинской области, примерно в 420 км от столицы страны Астаны.



По данным казахстанского государственного информационного агентства «Казинформ», предварительный анализ выявленных запасов показал, что два наиболее перспективных участка — Иргиз и Жана — обладают исключительно крупными месторождениями. В Иргизе запасы редкоземельных элементов составляют почти миллион тонн при среднем содержании более 1 кг на тонну руды. В случае Жаны и, прежде всего, Куйректыкольского рудного района речь идет об объеме, превышающем 20 млн тонн. При этом ценные элементы залегают на глубине всего 300 м.

Как отмечает Reuters, в настоящее время Казахстан не входит в список стран, имеющих значительные месторождения редкоземельных металлов. Если геологические исследования подтвердят выводы геологов, Казахстан должен занять третье место в списке стран после Китая и Бразилии по запасам редкоземельных металлов.

Недавно обнаруженные месторождения содержат такие элементы, как неодим, церий, лантан и иттрий. Все четыре элемента используются в ключевых отраслях промышленности, и поэтому спрос на них растет. В основном это касается создания магнитов, полупроводниковых материалов, использования в электромобилях и производстве специализированного медицинского оборудования.

Информация об открытии новых месторождений была озвучена в ходе первого саммита ЕС — Центральная Азия, который состоялся в начале апреля в Самарканде (Узбекистан). Среди гостей саммита были, в частности председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которые встретились с президентом Казахстана Токаевым.

По данным СМИ, темой переговоров в ходе саммита должно было стать укрепление связей Евросоюза со странами региона в контексте объявленной в 2021 году инициативы Global Gateway. Многие рассматривают ее как попытку создать альтернативу китайскому проекту «Новый шёлковый путь», инициированному восемью годами ранее.

Аналитическая организация Европейский институт азиатских исследований отмечает, что Казахстан давно обозначен как ключевое направление для диверсификации поставок критического сырья для Евросоюза. В связи с декларацией амбициозной климатической политики, включающей переход на электромобильность, ЕС нуждается в стабильном поставщике как редкоземельных элементов, так и, например, лития. В этой связи еще в ноябре 2022 года в ходе климатического саммита COP27 в Шарм-эль-Шейхе (Египет) был подписан Меморандум о взаимопонимании между Казахстаном и Европейским союзом по критически важным сырьевым материалам.

Целью соглашения является увеличение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из Европы в Центральную Азию. Казахстану необходимы средства для финансирования сектора научных исследований и разработок (НИОКР). По данным индийской ежедневной газеты Pragativadi, в стране нет технологий, необходимых для полной разработки недавно открытых месторождений. Вливание капитала придало бы им стратегическое значение и существенно усилило бы переговорные позиции Казахстана в регионе.